Falcks direktør færdig

Præcisering: Det fremgik tidligere af denne artikel, at det var direktøren for ambulancedivisionen, der forlader sin stilling. Dette var en fejl. Det er assistancedirektøren, der forlader sin stilling, som det fremgår af artiklen nu.

Falcks direktør for assistancedivisionen, Lars Vester Pedersen, forlader sin stilling med øjeblikkelig virkning. Det sker grundet sagen om misbrug af selskabets dominerende stilling i forhold til konkurrenten Bios.

Det skriver Falck i en pressemeddelelse.

'Lars Vester Pedersen har valgt at forlade sine ledelsespositioner nu, fordi Konkurrencerådets nylige afgørelse kan sætte spørgsmålstegn ved hans rolle i Falcks ageren tilbage i 2014-15', skriver administrerende direktør Jakob Riis i meddelelsen.

'Jeg kender kun Lars Vester Pedersen som en reel og meget hæderlig kollega. Jeg har respekt for, at han ikke ønsker at stå i en situation, hvor han kan blive set som en belastning for et Falck, der lægger alle kræfter i at genskabe tilliden til virksomheden.'

Officielt går Lars Vester Pedersen på pension ved årets udgang, men han forlader sin stilling med øjeblikkelig virkning.

Tidligere i år afgjorde Konkurrencerådet, at Falck misbrugte sin dominerende stilling ved at tvinge konkurrenten Bios ud af markedet, efter at selskabet havde vundet kontrakten på ambulancedrift i Region Syd.