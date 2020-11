Falcks tests er ubrugelige som rejsedokumentation

Falck bekræfter over for Ekstra Bladet, at deres tests ikke kan benyttes som rejsedokumentation

Hvis du har planer om at rejse til vores naboer mod syd og tænker, at du skal have en negativ coronatest i hånden, skal du undgå de såkaldte antigen-tests, som flere private virksomheder tilbyder.

Falck bekræfter over for Ekstra Bladet, at deres tests er ubrugelige, hvis de skal bruges som rejsedokumentation.

- Testen kan ikke bruges som dokumentation i forbindelse med rejser. Det er kun den her PCR-test, der kan bruges til det. Det kan antigen-testen ikke, siger presseansvarlig for Falck Signe Lukowski til Ekstra Bladet.

Falck har i længere tid testet virksomheder, men de tilbyder nu også private test for det nette sum af 299 kroner.

Testen giver dog kun et her og nu billede og kan derfor ikke bruges som dokumentation for indrejse til eksempelvis Tyskland

Supplement til det offentlige

Sagen er blevet aktuel, efter at DR har skrevet, at Falck ruller såkaldte lyntests af corona ud over hele landet.

Over for DR har Martin Betzer, kvalitets- og udviklingschef i Falck, sagt, at testen er et supplement til det offentlige system, der kan tilbyde hurtige testsvar.

Falck bruger den såkaldte antigen-test, og Falck hævder, at testen er lige så pålidelig som de tests, der bruges af sundhedsmyndighederne.

- Vores test er lige god som det offentliges, siger han til DR.

To slags test Der tilbydes to slags private coronatest. PCR-testen kræver en laboratorie-undersøgelse, og derfor tager det længere tid at få et svar. Det er denne type test, som det offentlige testsystem benytter. Det er PCR-testen, du skal bruge, hvis du skal bruge en test som rejsedokumentation. Antigen-testen kan give svar på 15-30 minutter, men den er derimod ikke på samme driftsikker som PCR-testen. Den virker bedst ved tydelige symptomer. Flere private udbydere benytter sig af denne form for testning.

Påstand skudt ned

Professor på Rigshospitalet Henrik Ullum fortæller, at det er et forkert postulat, når Falck påstår, at testen har samme sikkerhed som det offentlige testsystem.

- Jeg vil ikke umiddelbart anbefale de private test. Man får svaret hurtigt, men danskerne skal være opmærksomme på, at testene er mindre følsomme end de PCR-tests, man bruger i det offentlige testsystem.

Derfor risikerer man at få et negativt svar, selv om personen reelt er smittet, siger Henrik Ullum til DR.

Og Falck bekræfter altså også over for Ekstra Bladet, at deres test ikke kan benyttes som dokumentation for rejse. Dermed skal du, hvis du vil rejse til eksempelvis Tyskland, forbi det offentlige testsystem og kunne fremvise en negativ PCR-test.

For to uger siden opdaterede udenrigsministeriet rejsevejledningen, så man frarådede rejser til det meste af verden