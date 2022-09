Fald på 4260 meter: Overlevede mirakuløst

- Det lyder lidt som en kliché, men jeg føler, jeg er blevet genfødt.

Sådan lyder det fra 29-årige Emma Carey fra Australien, når hun snakker om den skæbnesvangre dag i 2013.

Det var dagen, hvor hun faldt 4260 meter fra et fly med en bevidstløs instruktør på ryggen og en defekt faldskærm.

I det australske program 'A Current Affair' fortæller Emma Carey om oplevelsen og siger, at hun var sikker på, at hun skulle dø.

På tur i Europa

Emma og hendes veninde havde besluttet at rejse tre måneder rundt i Europa, og deres første stop var Schweiz.

Her skulle de prøve faldskærmspring.

Begge veninder havde en faldskærmsinstruktør på ryggen, og Emma valgte at springe fra flyet først.

- Da jeg svævede igennem luften, fik jeg en overvældende følelse, og jeg følte, at jeg var lige præcis, hvor jeg skulle være. Det føltes ligefrem beroligende, fortæller den 29-årige Emma.

Den fede følelse skulle dog ikke vare ved.

Udløste faldskærm for sent

Instruktøren, som Emma var spændt sammen med, signalerede til Emma, at han ville udløse faldskærmen, men manden var for langsom.

Nødfaldskærmen var nemlig på vej ud, idet han udløste faldskærmen, og det medførte, at de to faldskærme blev viklet ind i hinanden.

Instruktøren fik samtidig stropperne fra faldskærmene om halsen, hvilket resulterede i, at manden besvimede.

Emma fornemmede straks, at der var noget grueligt galt, og forsøgte at råbe.

- Jeg tænkte, at instruktøren måske ikke hørte mig, men så opdagede jeg en sammenfiltret rød faldskærm foran mig i stedet for over mig.

Her begyndte panikken at sprede sig, og hun forstod, at instruktøren ikke længere var ved bevidsthed.

- Jeg kan huske, at jeg tænkte på min familie, og jeg følte samtidig en slags anger over, at jeg ikke havde levet mit liv fuldt ud.

Kunne ikke mærke sine ben

Emma fortæller, at hun landede på maven med instruktøren oven på sig.

Begge overlevede på mirakuløs vis faldet.

Hun var ved bevidsthed og prøvede at vende sig rundt, men kroppen kunne ikke bevæge sig.

Hendes veninde landede kort tid efter og anede ikke, hvad der var foregået.

- Det første, jeg så, var, at Emma lå på maven med blod i hele ansigtet. Hun græd og skreg hysterisk, at hun ikke kunne mærke sine ben, fortæller Emmas veninde.

Lam fra taljen og ned

Den dengang 20-årige pige blev kørt på hospitalet og fik at vide, at hendes rygsøjle var brækket to steder.

Emma var lam fra taljen og ned.

Hun fortæller selv, at hun ville fokusere på det positive på trods af de ulykkelige omstændigheder.

Da Emma kom hjem til Australien, gik hun direkte i genoptræning, og langsomt begyndte følelsen at vende tilbage i hendes ben.

I dag ni år efter ulykken kan Emma gå igen. Hun har dog stadig ingen kontrol over sin blære eller sine tarme.

Ifølge hende selv minder faldskærmsulykken hende konstant om at være taknemmelig. Og for nyligt udgav hun bogen 'Pigen som faldt fra himlen'.