Samfund ... 16. okt. 2021 kl. 17:56

Faldgruber og guldtips: Sådan sikrer du dit seniorliv

Det skorter ikke på gode råd til et indholdsrigt og aktivt liv som pensionist, men faldgruber og overraskelser spænder ben - læs her, hvad du kan gøre for at undgå dem