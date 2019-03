Faldskærmsudspringer overfaldet af kænguruer

Sammenlignet med Danmark er Australien et farligt land med masser af dyr, der kan slå en ihjel.

Det ved de fleste, men de færreste tænker nok over, at kænguruer også kan være farlige.

Det fandt Jonathan Bishop dog ud af, da han landede med faldskærm i Namadgi National Park i staten New South Wales, beretter USA Today.

Den australske faldskærmsudspringer havde kun lige fået fast grund under fødderne, før to kænguruer nærmede sig.

Han troede, at kænguruerne ville hilse på, men i stedet blev han angrebet af de to pungdyr, som tilsyneladende ikke bryder sig om faldskærmsspringere.

- Jeg koncentrerede mig om landingen og lagde derfor først mærke til kænguruerne bagefter. Da den kom mod mig, troede jeg, at den var venlig, så jeg sagde 'hvad så, Skip'. Den angreb mig derefter to gange, før den hoppede væk, fortæller Jonathan Bishop om oplevelsen, som han slap fra uden skrammer.

Se den uheldige landing ovenfor.

