Faldt i søvn i selvkørende Tesla med 150 km/t.

Det er aldrig en god ide at tage en lur foran rattet, men det kan være fristende i en af de nye selvkørende biler.

I provinsen Alberta i Canada er en 20-årig mand torsdag blevet tiltalt for at have sovet foran rattet med 150 km/t på en motorvej.

Ifølge Royal Canadian Mounted Police fandt episoden sted 9. juli, hvor den 20-årige mand kom kørende i en Tesla S-model nær byen Ponoka. Her opdagede en patrulje, at noget ikke var helt, som det skulle være.

'Bilen var selvkørende med over 140 km/t. med begge de forreste sæder helt tilbagelænet, og begge personer i bilen sovende', skriver politiet.

Det fik politiet til at blinke med deres lange lys, men det fik bare den selvkørende bil til at køre endnu stærkere.

Retssagen mod den 20-årige mand starter i december.

I USA og Canada har der været flere sager, hvor de selvkørende Tesla-modeller har været involveret. Flere gange har bilisterne haft travlt med alt fra at børste tænder til at være i telefonmøde.

