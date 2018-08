Faldt i søvn på motorvejen: Måtte vækkes af politiet

Ved du noget? Tip os på 1224@eb.dk eller sms/mms på 1224 (alm. takst)

Alkohol og motorveje er oftest en dårlig kombination. Det mærkede en 42-årig mand fra Nakskov, da han fredag blev vækket af politiet. Manden havde lagt sig til at sove i nødsporet ved en tilkørselsrampe på Køge Bugt Motorvejen i Køge. Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi i deres døgnrapport.

Fuld og søvnig

Den 42-årige mand var stærkt spirituspåvirket, og vågnede først, da politiet ankom til stedet 17.10. Manden var så fuld, at da han vågnede, gik ud på motorvejen, så bilerne på vejen måtte køre udenom. Politiet vurderede, at de blev nødt til at frihedsberøve ham, så han kunne sove videre og blive afruset i detentionen.

Kunne ikke tage vare på sig selv

Da han vågnede fra sin brandert, blev han sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen, for at være så påvirket af spiritus, at han ikke kunne tage vare på sig selv.

Ekstra Bladet har forsøgt at få fat på Midt- og Vestsjællands politi, men alle, der kan kommentere på sagen, er gået hjem for idag.