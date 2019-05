Falsk arving snød alle: Nu er dommen faldet

Anna Sorokin lod som om hun var tysk arving i New York og har angiveligt svindlet for 1,3 millioner kroner

En tysk kvinde snød i flere år hoteller og banker i New York, hvor hun udgav sig for at millionærarving,

Nu er hun blevet dømt til mellem fire og tolv års fængsel. Det skriver BBC.

- Jeg undskylder for de fejl, jeg har begået, lød det fra den 28-årige Anna Sorokin, inden hun fik sin dom i retten i New York.

Hun blev fundet skyldig i at have stjålet for omkring 1,3 millioner kroner svarende til 200.000 dollars.

Den unge kvinde kan nu se frem til at blive deporteret til Tyskland efter dommen.

Hun har siden sin anholdelse i oktober 2017 været fængslet på Rikers Island.

Ud over fængselsdommen skal kun betale 1,4 millioner kroner tilbage for sin svindel til dem, hun har snydt.

Foto: Ritzau/Scanpix/Timothy A. Clary

Prøvede at klare sig i New York

Under høringen argumenterede hendes advokat for, at Anna Sorokin ikke havde haft kriminelle intentioner, men derimod blot prøvede at 'klare den i New York', som Frank Sinatra sang.

Dommeren købte dog ikke den forklaring og sagde, at Sorokins sag mindede mere om Bruce Springsteen sangen 'Blinded by the light'.

- Hun blev blændet af glitter og glamour i New York, skulle dommeren have sagt.

Dommeren var forbløffet over, hvor langt den unge kvinde var gået for at svindle sig til den glamourøse livsstil.

Under et falskt navn, Anna Delvey, digtede Anna Sorokin historien om, at hun havde en stor privat formue, som hun kunne bruge af.

Hun lejede et privatfly, gik til eksklusive fester og levede på et luksuriøst hotel i New York.

Hele fupnummeret holdt hun kørende i fire år.

Ingen penge - overhovedet

Anklageren forklarede i retten, at Anna Sorokin ingen formue havde. Faktisk var hun helt flad.

Hendes far er tidligere lastbilschauffør, der nu ejer et air-condition firma i Tyskland. Ifølge faren lånte Anna Sorokin også penge af ham, og han har nu afbrudt al kontakt til datteren.

Forsvarsadvokaten forklarede, at den unge kvinde ikke havde nogen kriminelle intentioner, men var blevet ved med at svindle for at vinde sig tid til at betale sin gæld tilbage.

Ifølge dokumenter fra retten udgav Sorokin sig for at være en tysk arving, der havde 60 millioner dollars i en fond, men havde brug for at låne 22 millioner dollars for at starte en kunstfond i sit eget navn.

Hun ville forfalske kontoudskrifter og sætte penge ind på kontoerne med checks, der ikke havde dækning. Hun ville så skynde sig at hæve pengene igen, inden det blev opdaget.

Foto: Ritzau/Scanpix/Timothy A. Clary

Shoppede løs

Anklageren fortalte i retten, at hun var taget på en måned lang shoppetur, hvor hun havde brugt 55 tusinde dollars svarende til 365.000 danske kroner.

Hun havde brugt pengene på dyrt tøj, luksushoteller, en personlig træner og produkter fra Apple.

Anklageren var derfor også helt sikker på, at den unge kvinde 'ikke fortrød sine kriminelle handlinger'.

Under hele retssagen har den unge kvinde virket til at gå meget op i sit image. I retten havde hun en stylist til at vælge, hvilket look, hun skulle have.

Historien om den unge kvindes svindel er ifølge New York Magazine blevet opkøbt af Netflix, der vil lave en serie om de fire år Anna Sorokin brugte på at svindle sig til et luksusliv i New York.