Falsk sms fra bank i omløb: Du har ikke bitcoins til gode!

I løbet af den seneste tid har ord som 'kryptovalutaer' og 'bitcoins' været på manges læber.

Hvor vidt det er årsagen, til at et nyt svindel-nummer har set dagens lys, er ukendt, men forklædt som den digitale bank 'Nordnet' har en række danskere modtaget en sms, hvor der står, at man har kryptovaulta til en værdi på over 50.000 kroner til gode på sin konto.

- Vi oplever både, at det er kunder og ikke-kunder, der modtager de her sms'er, siger den danske landechef fra Nordnet Niklas Odenwall til Ekstra Bladet.

Indtil videre har banken fået henvendelser fra omkring 20 danskere, der har modtaget beskeden, og de har selv forsøgt at advare mod at åbne linket i sms'en.

- Vi kontakter aldrig vores kunder via sms, og vi ville aldrig bede om kontakt- eller kontooplysninger.

Phishing-sms som den ser ud. Foto: Privat

Typisk fænomen

Sms'er som denne går under begrebet 'phishing', som man også kender fra mails.

- Ofte forsøger svindleren at udgive sig for at være en anden med det formål at lokke konto- eller andre personfølsomme oplysninger ud af folk, siger Jonas Lindstrøm, som er Senior Security Architect i Security Lab på Alexandra Instituttet i Aarhus, til Ekstra Bladet.

Hvor folk i dag er mere opmærksomme, når de modtager mistænksomme mails, er man måske mindre opmærksom, når svindlen tager sig ud som en sms.

- Man bliver nødt til altid at have sin kritiske sans med sig, også når man får sms'er fra ukendte numre. Det er præcis det samme som med mails.

Ingen er røget i

Nordnet skrev i mandags selv en advarsel på de sociale medier og deres egen hjemmeside om, at der var falske sms'er i omløb med dem som afsender.

- Vi kan ikke rigtig gøre mere end det. Hvis vi nu vidste, hvem der stod bag, ville vi forsøge at stoppe det, men vi har ikke de teknologiske muligheder, siger landechef Niklas Odenwall.

I stedet glæder han over, at der indtil videre ikke er nogen, der er røget i krypto-fælden.

Nordnet har 80.000 danske kunder.

Selv mener de, at phishing sms'erne er sendt til en tilfældig modtagerliste, da det ikke vil være muligt at få et overblik over bankens kunder.