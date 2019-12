Falske anklager sendt til kommunen

Kære Puk

Jeg er blevet indberettet til kommunen af nogle gamle ’venner’ på grund af en alvorlig konflikt, der skyldes et lån, som jeg og min kæreste desværre gav dem, da de stod og manglede penge til indskud i en lejlighed. Vi aftalte, at de skulle betale det tilbage, når de var kommet på fode igen.

Da de var flyttet ind og havde fået en normal hverdag igen – og begge var i arbejde – tænkte vi, at de selv kom og sagde, at de ville tilbagebetale lånet. Men vi hørte ingenting i flere måneder. Vi blev ved med at håbe, at de selv kom, så vi ikke skulle spørge dem. Det ville føles ydmygende og akavet at skulle drive penge ind fra sine venner. Men det endte med, at vi var nødt til det.

Det gik helt galt, og min mand og vores ven kom op at slås. Efter det så vi dem selvfølgelig ikke mere, og vi har heller aldrig fået vores penge – vi opgav det efter den episode.

Men vores børn går i samme skole, og det er tydeligt, at deres børn er ubehagelige overfor vores, og at de har involveret dem. Vi har igen ladet som ingenting for at undgå flere konflikter.

Men for nylig fik vi et brev fra kommunens børnefamilie-afdeling. Her står, at de har modtaget en underretning om vores børn og om os som forældre! Derfor er vi kaldt til samtale på kommunen til en partshøring.

Jeg er helt overbevidst om, at det er vores ’venner’, der har gjort det, men jeg ved også, at det lyder langt ude at fortælle denne ’historie’ på kommunen. Måske vil de tro, at vi prøver at skjule noget?

Jeg er meget utryg ved situationen. Hvad du vil anbefale os at gøre?

Med venlig hilsen,

K og B

Kære K og B

Det er desværre ikke første gang, at jeg oplever, at dybe konflikter i enten omgangskreds eller familie fører til underretninger ved kommunen, da det bliver brugt som en form for hævn. Jeg tror, at kommunen er bevidst om denne mekanisme, som de sikkert har oplevet flere gange før.

Fordi der kommer en underretning, behøver det ikke at betyde, at det er noget alvorligt, som kommunen SKAL iværksætte en indsats overfor. Men de SKAL ifølge loven reagere på en underretning og partshøre.

Hvis kommunen IKKE finder grundlag for at gå videre, lukker de blot sagen.

De indkalder jer altså til en partshøring, fordi det er noget, de skal gøre. Jeg vil råde jer til at fortælle jeres historie åbent og ærligt. Så hvis det ER jeres tidligere venner, der står bag indberetningen, ved sagsbehandleren, hvad der er gået forud.

Socialrådgiver Puk Sabber bestyrer den sociale brevkasse. Foto: Jakob Boserup

I skal bede om at få underretningen tilsendt inden mødet – det har I krav på. Det er nemmere at forberede jer, når I ved, hvad der er skrevet om jer.

Derved kan I måske også se, om det er jeres tidligere venner, der har indberettet – detaljer vil jo ofte afsløre en brevskriver, selvom de underretter anonymt.

Bevar roen og troen på, at I er gode forældre, og at jeres børn har det godt. I har ikke noget at skjule.

Men vær på vagt og optag eventuelt samtalen, hvilket er fuldt ud lovligt.

Med venlig hilsen Puk