Falske potenspiller kan indeholde syre og rottegift

- Jeg havde scoret hende. Helt klart. Men jeg brugte ulovlige potensmidler til at få rejsning.

Sådan siger ”Morten”, som i en sen nattetime blev fristet til at købe en ulovlig potenspille på det sorte marked.

TV2 ØSTJYLLAND har talt med en lokal pusher, som sælger Viagra-piller direkte fra egen lomme.

- Jeg sælger Viagra-piller til at få stiv fløjte af. Og det er primært til unge, jeg sælger. Jeg synes oprigtigt, at jeg gør folk en tjeneste, siger ”Kristian”.

”Morten” Og ”Kristian” ønsker at medvirke anonymt i artiklen, og de fremgår derfor under et andet navn end deres rigtige. TV2 ØSTJYLLAND er bekendt med deres fulde identiteter.

Ifølge Pfizer, der står bag den originale Viagra-pille, er den blå pille et af de mest forfalskede lægemidler i verden. Et studie, foretaget af Pfizer, viser, at op mod 80 procent af alle hjemmesiderne i Google-søgningerne sælger forfalskede Viagra.

Pillerne er farlige, fordi de kan indeholde alt fra talkum og boresyre til rottegift og gipsvægge.

- Vi kan kun gisne om, hvor store mængder der er i. Og det gør det så farligt, siger Karen Juul Jensen, som er specialkonsulent i Lægemiddelstyrelsen.

Lægemiddelstyrelsen peger på, at import af ulovlig medicin - og i særdeleshed potensmidler - er et globalt problem, som mange lander kæmper med og samarbejder på tværs af landegrænser om.

- Det er et kæmpe kriminelt netværk, som er skruppelløse og tjener styrtende med penge på at fremstille det og sælge det videre, siger hun.

”Kristian” fortæller til TV2 ØSTJYLLAND, at han ikke er lægefagligt uddannet, men forsikrer, at de potensmidler, han sælger, er lovlige.

- Jeg ved godt, at der kan være noget lægefagligt i det med bivirkningerne, men det er der sgu ved så mange ting, siger han og fortsætter:

- Det er jo nemt at finde en indlægsseddel på nettet og se, hvad bivirkningerne er.

I Københavns Lufthavn holder Toldstyrelsen hver dag et vågent øje med ulovligt importerede varer fra udlandet. Hver dag opsnapper en scanner de forbudte kopier af Viagra eller andre potensmidler.

Samme scenarie udfoldede sig, da TV2 ØSTJYLLAND fulgte deres arbejde, hvor cirka tusind kopier eller illegale potensmidler blev opdaget. Og tendensen er ikke gået funktionslederen i Toldstyrelsens næse forbi.

- Det her er stikprøvekontrol, og vi har daglige hits, men vi gør, hvad vi kan for at bremse så meget som muligt, siger Anette Høve Nielsen.