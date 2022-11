Familie får deres hund udstoppet: - Det er ikke et gulvtæppe

En australsk familie har valgt en bizar måde at bevare mindet om deres hund

Der er mange måder at sørge på, når et kæledyr siger farvel til livet.

Nogle får en tatovering på underarmen af deres pelsede ven, mens andre får spredt asken ud på en nærliggende mark.

En familie i Australien har dog valgt at gå skridtet videre.

De har nemlig fået resterne af deres gamle hund omdannet til et 'tæppe', som i manges øjne måske passer lige ind foran kaminen i stuen.

Det fremgår af flere Instagramopslag, som udstopningsforretningen Chimera Taxidermy står bag.

Her kan man se resterne af en golden retriever, der ligger som et tæppe på jorden – og blødt ser det da ud.

Et alternativt mindesmærke

Siden videoen af den udstoppede hund gik viralt, har skaberen, Maddy, fået en del henvendelser fra en lang række medier.

Til Ekstra Bladet fortæller hun, at der ikke er tale om et gulvtæppe, og i sit seneste opslag på Instagram forklarer hun, at den udstoppede hund skal betragtes som ”et alternativt mindesmærke”.

- Nogle mennesker vælger kun at få udstoppet dele af pelsen, mens andre vælger al pelsen. Nogle vil gerne beholde kraniet og kremere resten, og så er der dem, som gerne vil have kæledyret udstoppet, skriver hun og uddyber:

- Det svarer til at have en urne stående på hylden.