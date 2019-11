Familie franarret NemID og sat i gæld: Frygter at miste opholdstilladelse

Mhishkhl Idrees Rahman er på vej til sit arbejde på Christianshavn, da Ekstra Bladet møder ham.

- Jeg er træt, stresset og bange, fortæller han som noget af det første.

I august fik både han og konen Lana franarret deres NemID-oplysninger af telefonsvindlere, og nu hænger de på regninger og lån, som truer med at sende det unge par i RKI.

- Jeg frygter, at den her sag kan koste os livet i Danmark, siger en berørt Mhishkhl.

- Vores opholdstilladelse skal revurderes til januar, og alle ved, at der ikke skal særligt meget til, før man bliver smidt ud.

- Hvis jeg står i RKI, fremstår jeg som en ballademager. Hvad kan det få af betydning? Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre.

Mhishkhl og konen Lanar var godt igang med at skabe sig et liv i Danmark, indtil telefonsvindlere ringede i august. Foto: Jonas Olufson

Håbløst

Selvom gælden på cirka 55.000 kroner ikke er stiftet af Mhishkhl og Lana, truer bankerne med at sende parret i RKI om få dage.

- Jeg kan slet ikke se, hvordan vi skal betale. Vi har ikke engang penge nok til at dække renterne og gebyrerne, fortæller Mhishkhl.

Både ham og Lana er under uddannelse og modtager omkring 5.000 i måneden. Og fritidsjobbet på pizzeriaet indbringer kun et meget beskedent beløb, da de fleste af pengene går til transporten fra Mhishkhl hjem i Skibby og arbejdet i København.

- Når vi har betalt vores faste udgifter, har vi kun 2.000 kroner tilbage, som også skal dække mad, tøj til vores barn, transport og så videre.

Parret har derfor overvejet at droppe ud af deres uddannelser og få fuldtidsjobs. Det har fået en af deres undervisere til at gå ind i sagen.

- Mhishkhl og Lana er pligtopfyldende elever. De er vellidte af lærerne og godt i gang med at skabe sig et liv. Nu kan jeg se, hvordan de bliver mere og mere opgivende, hver gang der kommer en ny regning, fortæller underviser Jakob Krogmann, som forsøger at hjælpe det unge par.

'Vi har ingen familie, men for os er Jakob som en far. Havde det ikke været for ham, havde jeg givet op', fortæller Mhishkhl taknemmeligt om den hjælp, han har fået fra sin underviser Jakob Krogmann. Foto: Jonas Olufson

Kolde kreditorer

Jakob Krogmann og Mhishkhl har anmeldt sagen til politiet, kontaktet retshjælpen, kontaktet kommunen og lavet en kreditadvarsel.

De har fået stoppet yderligere misbrug af parrets oplysninger, men den allerede stiftede gæld kan de ikke få slettet.

'Da du selv har udleveret dine personlige oplysninger til en anden person, betragter vi ikke denne sag som en bedrageri dag.(..) Ydelsen på lånet vil derfor forsætte (..) Du ønskes en dejlig dag,' skriver eksempelvis Express Bank.

- Bankerne burde tage et socialt ansvar. De ødelægger folks liv, men er bedøvende ligeglade. Det forarger mig, siger Jakob Krogmann.

- Det er nærmest psykisk terror. Regninger og trusler om RKI falder på stribe samtidig med, at Mhishkhl og Lana hverken kan få hjælp eller betale gælden, som bare vokser sig større og større på grund af renter og gebyrer.

I en mail til Ekstra Bladet skriver kommunikationschef fra Express Bank, Nina Johansen:

- Jeg kender ikke den omtalte sag, men generelt forsøger vi, så vidt det lader sig gøre, altid at finde en løsning sammen med kunden. Vi føler med ofrene og ser meget alvorligt på bedrageri.

- Vi vil sætte os sammen i morgen (red. mandag d. 4 november) for at finde nye løsninger på, hvordan vi på tværs af organisationen kan blive bedre til at hjælpe vores egne kunder, skriver Nina Johansen fra Express Bank også i sin mail.

Om det møde får nogen betydning for Mhishkhl og hans kone Lana, vil tiden vise.

Gode råd til at undgå misbrug af personlige oplysninger Ida Marie Moesby, økonom ved Forbrugerrådet Tænk, har tre gode råd til, hvordan man undgår identitets-tyveri som for eksempel misbrug af NemID. Først og fremmest skal man i udgangspunktet aldrig udlevere sine personlige oplysninger som for eksempel NemID.

Hvis man bliver ringet op af nogen, som beder om sådanne oplysninger, skal man forholde sig kritisk og stille spørgsmål, selvom det kan være svært. Mange svindlere er dygtige til at vinde folks tillid eller presser på, men tænk dig altid om en ekstra gang.

Forbrugerrådet Tænk har i samarbejde med blandt andet bankerne og politiet lavet en app, man kan hente gratis. Den hedder Mit digitale selvforsvar, og formålet med appen er at informere brugerne om verserende sager om svindel på nettet, for eksempel phishing-mails i omløb. Hvis man står i en situation, hvor man er blevet svindlet og franarret penge, bør man med det samme kontakte sin bank. Hvis banken ikke vil erstatte det tabte beløb, kan man klage til Det finansielle ankenævn. Det koster 200 kroner at klage, men hvis man vinder sagen, får man pengene tilbage. Hos politiets landsdækkende center for it-relateret økonomisk kriminalitet opfordrer man også til at være kritisk, hvis man uden selv at have henvendt sig bliver kontakt af nogen, der udgiver sig for at være fra banken. Som udgangspunkt vil banken eller andre myndigheder aldrig kontakte en person og bede om oplysninger. Hvis man skulle få misbrugt sine personlige oplysninger, skal man i første omgang kontakte banken, som så vidt muligt kan standse transaktioner. Herefter skal man kontakte politiet. Kilde: Forbrugerrådet Tænk og LCIK Vis mere Luk

Stopklods

Mhishkhl og Lana er flygtet fra Irak.

- Lanas familie ville ikke have, at hun snakkede med mig. De ville have hende gift med en fra familien i stedet. De slog hende meget, og en dag skar de hende i ryggen med en kniv, fordi de opdagede, at hun havde talt i telefon med mig, fortæller Mhishkhl.

De flygtede derfor til Danmark, hvor de på tre år nåede at bo på 10 forskellige asylcentre. Sidste år fik de deres opholdstilladelse.

- Vi er blevet gode til sproget på kort tid, er i gang med at tage uddannelser og har begge drømme om at få gode jobs. Men nu er det hele gået i stå, siger Mhishkhl.

- Jeg kan ikke se mig selv ud af gælden. Ingen kan hjælpe, og jeg kan ikke betale, og jeg føler, at det hele er min skyld.

Hvorvidt situationen kan få betydning for parrets opholdstilladelse, afviser Leif Randeris fra InvandreRådgivningen. Han mener ikke, at Flygtningenævnet kan afvise at forlænge tilladelsen, så længe parret er i fare i deres hjemland.

- Forhåbentligt får gælden ingen betydning i forhold til deres opholdstilladelse. Men den får og har allerede haft en kæmpe negativ betydning for deres videre forløb og integrering her i landet. Det her ødelægger hele deres igangværende udvikling, siger en ærgerlig Jakob Krogmann.

- Jeg bliver vred og harm over systematikken; svindlerne går bevidst efter de svage og udsatte, og når ulykken så sker, er der ingen hjælp at hente i systemet, siger Jakob Krogmann.

Jakob Krogmanns forældre flygtede til Sverige under anden verdenskrig. Han går derfor meget op i at hjælpe dem, der kommer som flygtninge. Foto: Jonas Olufson

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Typisk telefon-trick: Parret fra Irak er ikke alene

Ekstra Bladet har tidligere skrevet om sager, hvor private har mistet penge, fordi svindlere har franarret dem personlige oplysninger.

- Det har påvirket mig psykisk. Jeg har haft det meget dårligt med det, fortalte eksempelvis Ulla Hansen, som fik franarret 100.000 kroner.

Ulla Hansen blev franarret 100.000 kroner, som var en erstatning, hun modtog efter et forløb med brystkræft. Mange penge for Ulla, der arbejder som social- og sundhedshjælper. Foto: Per Rasmussen

Ligesom Mhishkhl Idrees Rahman og hans kone blev Ulla Hansen ringet op af svindlerne i august måned i år.

- Vi har set en mindre stigning hen over sommeren i antallet af sager, hvor offeret bliver ringet op og franarret nogle oplysninger af nogen, der udgiver sig for at være fra en bank eller en myndighed, har Trine Møller fortalt Ekstra Bladet.

Hun er chef for politiets landsdækkende center for it-relateret økonomisk kriminalitet (LCIK), og ifølge hende tager politiet denne form for identitetstyveri meget seriøs.

- Konsekvensen for den enkelte er alvorlig. Der er mange, der mister rigtig mange penge på det her, og det kan også have nogle psykiske konsekvenser, siger hun.

Se også: Gorm fik NemID stjålet: Nu jages han af inkassofirma

Otte sigtede i Ullas sag

Mens politiet endnu ikke har sigtet nogen i Mhishkhl og Lanas sag, så er det lykkes politiet at anholde og sigte otte unge mænd i forbindelse med Ulla Hansens sag.

De otte unge mænd formodes at stå bag bedrageriet af række personer, og selvom omfanget af sagen endnu ikke er fuldt opgjort, har anklagemyndigheden vurderet, at der er tale om et samlet beløb på 'ikke under fire millioner kroner'.

LÆS OGSÅ:

Snydt med NemID: Falsk bankmand mødte op hos Gorm

Ilse og Otto blev narret på kendt feriemål: Nordea vender bare ryggen til

Sådan blev Ulla franarret sin formue: Banken vil ikke hjælpe