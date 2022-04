Familie har identificeret dansker meldt dræbt i Ukraine

Familien til den 25-årige dansker, der er meldt dræbt i Ukraine, har identificeret ham og betragter ham som omkommet.

Det oplyser Udenrigsministeriet i en mail.

- Udenrigsministeriet har været i dialog med familien til den omtalte danske mand, der skulle være omkommet i Ukraine. Familien har på baggrund af de foreliggende oplysninger identificeret den pågældende, som de dermed betragter som omkommet, oplyser ministeriet.

Videre lyder det, at 'familien ønsker ikke offentliggjort navn eller fotos af den pågældende, og ønsker ikke at blive kontaktet af journalister, hvilket Udenrigsministeriet appellerer til pressen om at respektere'.

Lørdag oplyste den ukrainske ambassade i Danmark til Jyllands-Posten, at den var blevet kontaktet af familien til en dansk mand, som var meldt dræbt i krigen i Ukraine.

Familien ønskede hjælp til at få fragtet danskerens lig til Danmark.

Ifølge avisen skulle manden angiveligt være rejst til Ukraine, efter at han i marts menes at have registreret sig hos Ukraines ambassade i Danmark med henblik på at blive optaget i den internationale hær for at kæmpe mod Rusland.

Det er uklart, hvor og i hvilken sammenhæng manden har mistet sit liv.

TV 2 kunne allerede torsdag berette om den dræbte 25-årige, der skulle være tidligere soldat hos Det Jydske Dragonregiment i Holstebro.

Han skulle ifølge stationen have mistet livet i i den sydlige by Mykolajiv. Her var han en del af en gruppe på otte soldater fra Ukraines fremmedlegion, der kom i kamp med russiske soldater.

- Den danske soldat blev angiveligt dræbt af russisk artilleribeskydning, siger TV 2's korrespondent Rasmus Tantholdt til TV 2.

Udenrigsministeriet kan ikke oplyse mere i sagen, da ministeriet har tavshedspligt i personsager.