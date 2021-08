Familie i sorg: Min datter døde på skoletur

Det siger kommunen

Ekstra Bladet har været i kontakt velfærdsdirektør i Furesø Kommune Tine Gram, der ikke kan bekræfte, at familien Ørsted havde orienteret om, at Stacy ikke kunne svømme.

Hun fortæller videre, at ud af fem af de tilstedeværende lærere, er en uddannet livredder, mens to er uddannet i førstehjælp.

- Forældrene forklarer, at lærerne bliver fortalt, at der ligger noget på bunden, men de smiler blot og siger, at det er en dukke. Er det også det, du har hørt?

- Nej. Jeg har en forklaring om, at en dreng er dykket ned efter en genstand i vandet og tror, at det er en dukke. Umiddelbart derefter går alvoren op for alle, og pigen blev bjærget op og givet livreddende behandling.

- Hvad tænker du om, at familien føler sig svigtet?

- For det første er jeg frygteligt ked af det på deres vegne. Man kan ikke forestille sig, hvad de går igennem. Jeg kan sagtens forstå, at de er frustrerede og vrede i den her ubegribelige ulykke, der er fundet sted og mangler en forklaring, Vi er også ved at undersøge, hvad der er sket, og vi vil gerne i dialog med familien om forløbet, der har været, siger velfærdsdirektør Tine Gram.

- Jeg kan forstå på familien, at de er frustrerede over, at de ikke har hørt særligt meget fra skolen ...

- Vi er dybt berørte om den tragiske ulykke og vores tanker og store medfølelse går til pigens forældre. Kommunen og skolen har stillet os til rådighed og sagt, at de kan ringe til os til hver en tid og de er også tilbudt krisehjælp, som vi vil følge op på. Jeg er ked af, hvis de ikke har opfattet, at vi står til rådighed for dem. Det er en fuldstændig udstrakt hånd fra os til dem.

Tine Gram oplyser, at man nu afventer konklusionen fra ligsynet, mens man samtidig arbejder på at lave en redegørelse af hele hændelsesforløbet.