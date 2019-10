Familie lagt for had efter Lidl-reklame: Nu flytter de ud af landet

Fiona Ryan og hendes familie fortæller, at hun og familien besluttede at flytte til England, efter de fik en dødstrussel

Da Fiona Ryan og hendes forlovede, Jonathan Mathis, deltog i en reklame for Lidl sammen med deres 22 måneder gamle søn, havde de slet ikke forudset, hvilke konsekvenser det skulle få for deres fremtid.

Reklamen var ellers en rimelig klassisk og ukontroversiel én af slagsen, der skulle vise, hvor meget deres lille familie kan spare ved at handle i Lidl.

Men efter kampagnen ramte de irske tv-skærme i begyndelsen af september, kørte det meget hurtigt af sporet på de sociale medier.

Det skriver blandt andre Irish Times.

Fiona Ryan, Jonathan Mathis og deres søn blev pludselig genstand for et hav af racistiske kommentarer. Ifølge Irish Times tog det for alvor fart, da tidligere journalist Gemma O'Doherty lagde et opslag på Twitter, hvor hun blandt andet kaldte Lidl for et 'tysk hul', som forsøger at narre den irske befolkning med 'en multikulturel version af 'The Ryans''.

'I narrer ingen! Stå imod den Store Udskiftning', skrev Gemma O'Doherty ifølge Irish Times i opslaget.

'Race-forræderi'

Og så tog det fart på Twitter, hvor det strømmede ind med kommentarer rettet mod familien Ryan/Mathis - blandt andet om, at hvide mennesker var 'blevet erstattet'. Flere kommenterede, at Lidls reklame promoverede 'race-forræderi', og mange opfordrede som Gemma O'Doherty til et boykot af supermarkedskæden Lidl.

Gemma O'Dohertys tweet blev slettet efter det blev anmeldt for at overtræde Twitters retningslinjer. Men flere medier nåede at tage skærmbilleder af det. Foto: Twitter

Parret anmeldte det til Garda (politiet i Irland, red.), hvor de fik at vide, at det blev betragtet som en civilsag.

Fredag i sidste uge meldte Fiona Ryan og Jonathan Mathis ud i programmet Late Late Show på den irske radiostation RTÉ, at de havde besluttet sig for at rykke teltpælene op og flytte til England, efter det ugen før var eskaleret ved, at familien havde modtaget en dødstrussel.

Dødstruslen var ifølge Fiona Ryan rettet direkte mod deres 22 måneder gamle søn, og det var dét, der fik bægeret til at flyde over for forældreparret.

- De taler om at gøre skade på min partner og mit barn, så jeg vil ikke blive boende i et land, hvor det er tilladt, siger hun.

'De er ikke interesserede i logik'

Jonathan Mathis fortæller, at han desuden er meget skuffet over det manglende ansvar, som han mener, at selskaberne bag de sociale medier har udvist i forbindelse med sagen.

- De her kæmpestore platforme, disse sociale medie-platforme, de gør ikke, hvad de skal, for at beskytte deres brugere, siger den 32-årige familiefar.

Og mens Fiona Ryan mildest talt er chokeret over den hetz og de mange hadefulde kommentarer om hendes familie, der pludselig herskede på nettet, fortæller hendes forlovede, at han ofte har oplevet noget lignende, så for ham er det 'på en måde normalt'.

We are contacting the Ryan family regarding this online abuse and will be providing support after this unprovoked attack. We thank everyone for their kind words. — Lidl Ireland (@lidl_ireland) September 8, 2019

- Det sker nok en gang om året, at nogen siger noget hadefuldt mod mig eller min hudfarve, hvilket åbenlyst jo ikke er noget, jeg kan ændre på, men disse mennesker er ligeglade. De er ikke interesserede i logik eller fornuft. De er bare fyldt med had, lyder det fra Jonathan Mathis.

Efter at politiet havde stemplet parrets henvendelse som en civil sag, henvendte de sig hos European Network Against Racism Ireland, som rådede dem til at anmelde kommentarerne som hadudtalelser.

Parret besluttede sig for at tale ud om deres voldsomme oplevelser, fordi de håber, at det kan ændre på noget.

- Jeg kan ikke have det sådan her, og ikke gøre noget, siger hun ifølge Irish Times.

Fuldstændigt uacceptabelt

Efter at parret fredag deltog i RTÉs Late Late Show fredag, har de oplevet 'stor støtte', fortæller de til Irish Times. Men de vil alligevel tage tilbage til England, hvor de nu bor.

I forbindelse med sagen om Fiona Ryan og Jonathan Mathis har Irlands justits- og lighedsminister Charlie Flanagan udtalt sig til Irish Times:

- Den type overgreb, der er begået mod Ryan-familien er fuldstændigt uacceptabelt i et moderne, civiliseret samfund... Jeg er fortsat fuldt engageret i at sikre, at Irland er et sikkert sted for alle, og at der findes de nødvendige værktøjer til at slå ned på racisme og fremmedhad i alle afskygninger.

Også den irske premierminister Leo Varadkar har i medierne taget stærkt afstand til online-tilsviningen af parret.

Irish Times har desuden forsøgt at få en kommentar fra den tidligere journalist Gemma O'Doherty, men hun er endnu ikke vendt tilbage. Hendes tweet, som blev lagt op på det sociale medie 7. september, er efterfølgende blevet slettet af Twitter for brud på retningslinjerne, efter Lidl klagede direkte over tweetet.

- Efter stødende og racistiske tweets fra Gemma O'Doherty, har vi besluttet at blokere hende og melde hende til Twitter, lød det dengang fra Lidl.