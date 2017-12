Familie skal holde nytår i rottelort

En familie fra Køges nytårsaften er blevet ødelagt efter, at rotter har belejret hjemmet. Udlejeren påstår at huset er beboeligt

Når Ronni, Nootjaree og deres søn Aleksander på syv måneder skal spise nytårsmiddag i deres lejede hus i Køge, bliver det sammen med rotter og deres tilhørende ekstrementer.

- Kort før jul fandt min kæreste rottelort overalt i et af vores skabe. Vi gik fuldstændig i panik, siger Ronni til Ekstra Bladet.

Det unge par tog efterfølgende kontakt til deres udlejer. Næste dag mødte håndværkerne op, og da de rev køkkengulvet op, fik familien en slem forskrækkelse.

- Der lå en en kæmpe rotte-rede under vores køkkengulv, fortæller en rystet Ronni.

Artiklen fortsætter under billederne...

Skabet hvor rotte-ekskrementerne blev fundet. Foto: Privatfoto

Rotterne kan finde vej alle steder. Foto: Privatfoto

Intet virkede

Parret var efterfølgende inviteret på ferie til Italien, og da de kom hjem, var de forbavsede over det syn, der ventede dem.

- Der var ingenting, der virkede, og der stod rottefælder overalt. Hele vores køkken er pakket ind i plastik.

Alligevel påstår parrets udlejer, at køkkenet er brugbart, og at der ikke er noget at være bange for.

- Det var ikke fordi, vi forventede, at alt skulle være færdigt, når vi kom hjem, men vi regnede da med, at vi kunne få noget hjælp. Det er da farligt, at have et barn på syv måneder kravlende mellem rottelort, siger en bekymret Ronni.

Parret blev af deres forsikringsselskab opfordret til at bede udlejer om hjælp til genhusning. Et krav han har afvist.

Artiklen fortsætter under billedet...

Køkkenet som det stod lørdag. Udlejer mener, at køkkenet stadig er brugbart. Foto: Privatfoto

Ekspert: Svært at vurdere

Når det kommer til genhusning er der mange forhold, man skal tage i betragtning.

Derfor kan videnscenteret Bolius ekspert på området Tine Nielsen heller ikke med garanti fastslå, hvor parret står juridisk.

- Men udlejer skal altid sikre, at det man lejer ud, er sundt og sikkert, siger hun til Ekstra Bladet.

Tavshed fra udlejer

Selvom Ekstra Bladet gentagne har forsøgt at spørge udlejeren, hvorfor han ikke vil hjælpe parret med genhusning på trods af tydelige spor af rotte-ekskrementer i huset, er han ikke vendt tilbage på henvendelsen.

I stedet ser det ud til at parret, og deres lille søn, selv må sørge for nytårsmad udefra.

- Vores andre vennepar havde allerede lavet andre aftaler, så der var ikke noget at gøre. Nu må vi nok bestille noget take-away i stedet, siger Ronni.