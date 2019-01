Familie trodser hajtrussel: Båd i brand på farligt hav

En familie opdagede brand i motorrummet på deres båd og måtte flygte ned i vandet, hvor blandt andre hvidhajer er kendt for at færdes

Vand med hajer eller båd med ild i.

Det valg måtte en familie på fem voksne og et femårigt barn tage, da deres båd brændte op, imens de var en tur på det Indiske Ocean.

Den 15 meter lange båd havde øen Rottnest ud fra byen Perth i Australien som destination.

Det skulle have været en hyggelig familietur på Boxing Day, også kendt som anden juledag i Danmark. I stedet blev det en tur i bølgen blå.

En talsperson for Fremantle Sea Rescue forklarede, hvordan ulykken skete.

- Bådejeren lagde mærke til, at der kom røg ud af motorrummet, imens han sejlede fra Claremont Yacht Club til øen.

- De stoppede for at slukke ilden, men det var for sent, og det eneste, der var tilbage at gøre, var at hoppe fra borde.

Hvidhajens levested

Det kræver lidt mere mandsmod at hoppe i vandet ud fra Australiens kyst, end det gør så mange andre steder.

Ifølge Rottnest Island Wildlife er øens omkringliggende farvand nemlig også hjemsted for hvidhajen.

Familien nåede dog at blive trukket op af vandet af en forbipasserende, før det kom så vidt.

Båden var omkring 30 minutter om at brænde helt ned, før den sank 18 meter ned på havbunden. Der var ingen, der kom til skade.

Familien var så heldig, at de ikke fik set en hvidhaj i denne omgang. I videoerne nedenunder, kan du til gengæld se masser af hvidhajer.

En sulten hvidhaj tager sine frustrationer ud på et Go Pro-kamera. Video: Newsflare

En sæl undslipper en sulten hvidhaj med røven i vandskorpen. Video: Newsflare