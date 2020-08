Familie vil kuppe forsikringsselskab: Kan blive mangemillionærer

TIP OS: Kender du mere til historien? Del din viden i en mail til help@eb.dk

Der er 100 millioner kroner på spil i et opsigtsvækkende slagsmål, som i disse dage udfolder sig om det lille forsikringsselskab Brandkassen G/S i Roskilde.

På den ene side sidder fire medlemmer af den lokale familie Laugesen, hvor både far og den ene af to voksne sønner tidligere har været bestyrelsesformænd i selskabet. De har siden 2013 kæmpet en intens og kostbar kamp, hvor adskillige andre parter er blevet stævnet, for at sikre sig selskabets formue.

Familien mener nemlig, at kun de og omkring 20 andre forsikringskunder har ret til den enorme formue i selskabet, der siden 2013 har været under afvikling.

Ifølge familien står de til den største gevinst på op mod 30 millioner kroner.

- Jeg vil have tingene til at køre efter love og vedtægter, siger sønnen Martin Sibast Laugesen til Ekstra Bladet om familiens motiver.

- Men jeg vil fandme også have mine penge.

Fældet af dyre jagtrejser

Familien Laugesen har selv brugt millioner af kroner og tusindvis af timer i kampen om formuen i det lille forsikringsselskab fra Roskilde. Fra venstre er det Birgit Laugesen, sønnen Martin Siebast Laugesen og faderen Bjørn Laugesen. Foto: Philip Davali

Kræver retfærdighed

Familien er imidlertid oppe imod en gruppe af omkring 85 andre kunder, der primært består af lokale bønder og ældre, trofaste forsikringstagere. Også selskabets tidligere direktør Per Høst, som familien i 2009 fik fyret, er med i denne gruppe.

De mener modsat familien, at pengene skal deles ligeligt mellem markant flere forsikringstagere.

- Vi har i mange år jagtet at få retfærdighed i den her sag, siger Per Madsen, der er talsmand for gruppen. Han er også netop blevet valgt som delegeret.

- Det her handler om den lille mands retfærdighed.

Per Madsen er talsmand for gruppen af forsikringstagere, der ligesom Kammeradvokaten mener, at familien Laugesen er i gang med et udspekuleret kup mod forsikringsselskabet. Foto: Philip Davali

Fuskede med stemmerne

Begge grupper fastholder, at det er dem og ikke modparten, der har ret til at beslutte, hvordan formuen på op mod 100 millioner kroner skal fordeles. Og her lader det til, at særligt familien Laugesen har en dårlig sag.

Da generalforsamlingen i 2013 besluttede, at Brandkassen G/S skulle opløses, skete det nemlig med stemmer fra delegerede, der ifølge en fældende dom fra Retten i Roskilde var valgt med hjælp af omfattende stemmefusk.

Tilbage i 2010 opdagede Finanstilsynet, at Bjørn Laugesen i næsten 15 år havde kørt selskabet, som om det var hans eget.

Det betød, at vedtægterne ulovligt gav ham og hans nærmeste venner, bekendte og familien magten. I en årrække tjente han som bestyrelsesformand også millioner af kroner på at forvalte selskabets formue, der primært var anbragt i aktier.

Forsikringstagerne var ifølge de daværende vedtægter udelukket fra at stemme på delegerede, som i stedet var udpeget af bestyrelsen og efterfølgende supplerede sig selv.

Smed bestyrelsen ud

Kravet fra tilsynet var derfor, at der skulle holdes et demokratisk valg. Det skete i 2011, men med 120 stemmer fra nye forsikringstagere, som Bjørn Laugesen, bestyrelsen og andre nærtstående personer i hast havde tegnet.

Stemmerne sikrede Bjørn Laugesen opbakning fra et flertal af de delegerede, så magten kunne blive på de samme hænder som før.

Tilsynet forlangt derefter Bjørn Laugesens afgang. Myndighederne mente, at han tjente sine egne i stedet for kundernes interesser.

Han nåede dog at trække sig, før beslutningen kunne gennemføres. I stedet blev hans søn indsat i bestyrelsen og valgt som formand, hvorefter Finanstilsynet fjernede ham og hele bestyrelsen.

Kort efter blev det med den ulovligt valgte generalforsamling besluttet, at selskabet skulle opløses, og kapitalen udbetales til enten en fond eller til forsikringstagere med mere end ti år som kunder.

I dag er ideen om fonden, som familien ifølge kritikere også stod til at få kontrollen over, opgivet.

Ekstra Bladets mødtes forleden med familien Laugesen for at gennemgå den omfattende sag. Trods adskillige retssager er det endnu ikke lykkedes familien af få medhold i deres mange anklager mod både myndighederne og særligt Kammeradvokaten, der står for likvidationen af Brandkassen G/S. Foto: Philip Davali

Afviser stemmefusk

Bjørn Laugesen og hans søn afviser på det skarpeste, at familien har medvirket til stemmefusk. Der var alene tale om, at man forsøgte at skaffe nye kunder, forklarer de til Ekstra Bladet. I dag mener familien derimod, at Finanstilsynet forfølger dem via den likvidator, der er blevet indsat. Nemlig kammeradvokat Boris Frederiksen, der siden 2013 har forsøgt at udrede trådene i selskabet.

- Min største forbrydelse er, at jeg har tjent små 100 millioner kroner til Brandkassen, siger Bjørn Laugesen til Ekstra Bladet.

- Dommen fra Roskilde er ellers 100 procent klar. De 120 forsikringer blev opfundet til formålet og havde kun til det formål, at når der senere skal stemmes, så sidder I på stemmeflertallet?

- Dommen er vi ikke glade for. Men man kan da godt forstå, at de (dommerne, red.) får tanken, siger Bjørn Laugesen til Ekstra Bladet.

- Men vi starter det her op (salget af de 120 forsikringer, red.) med den nye direktør. På det tidspunkt er der ingen planer om, at der skal være et valg. Det har vi ingen viden om på det tidspunkt, forsikrer han.

Dommen fra 2017 er ganske klar. Der blev foretaget omfattende stemmefusk, som der nu skal rettes op på.

- Men dommerne er jo ret klare om, at det her var planlagt? De afviser jeres forklaringer og siger, at her er en stor konstruktion, der er opfundet til lejligheden.

- Det er vi helt uenige i. Og man skal altså huske tidsforløbet, hvor man afhører folk i 2017 om en sag, hvor de bestilte en stemmeseddel tilbage i 2011.

- Så jeg kan godt forstå, hvis folk – der også er meget oppe i alderen – har svært ved at huske det hele og siger forskellige ting.

- Er I enige i, at dem, der er omfattet af Roskilde-dommen, ikke kan stemme i dag?

- Nej, det er vi ikke enige i, lyder det fra Bjørn Laugesen.

Trods familiens klare afvisning af stemmefusk tabte de tidligere på måneden endnu en retssag. Denne gang ved byretten i København, der gav likvidator Boris Frederiksen ret i, at de 120 stemmer ikke tæller med, og at der skal holdes et nyvalg.

Og i sidste uge blev der gennemført et nyt valg til delegerede, hvor familien Laugesen mistede magten i Brandkassen G/S. Det bliver derfor de nye delegerede, der nu skal beslutte, hvad der skal ske.

Du kan finde alle de afgørende dokumenter i sagen her.