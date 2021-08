Familiefar og bror overfaldet: - Jeg havde den forkerte trøje på

Søndag aften blev en familiefar og hans stedbror overfaldet af tre Brøndby-fans i et pizzeria i Glostrup. - Jeg havde den forkerte trøje på

- Vi var helt passive. De angreb ud af det blå.

Sådan siger Steffen Arndt Nielung, som søndag aften ved en 19-tiden blev overfaldet af Brøndby-fans ved Pizza Day And Night i Glostrup.

Steffen er far til to - en på otte og en på fire måneder. Han har en kone og er bosat i Glostrup.

Steffen og hans stedbror Daniel Bagge besluttede efter Derby-kampen i Parken, at de ville fejre sejren med en pizza i Glostrup. Steffen sad med sin FCK-trøje på og spiste en pizza, da det pludseligt bankede på ruden til pizzeriaet.

Artiklen fortsætter efter billedet...

Daniel Bagge, som prøvede at forsvare sin stedbror, da Brøndby-fans overfaldt dem begge søndag aften. Foto: privat

Gul og blå elefanthue

- Lige pludselig kan jeg bare se en skikkelse med blå og gul elefanthue, som banker hårdt på ruden, siger Daniel, som bor på Amager og arbejder som skraldemand.

'Bøsserøve, kom ud!' stod de ifølge Daniel og råbte på den anden side af ruden.

Fra de to brødre lyder det, at Brøndby-fansene kom ind og begyndte af hive i Steffens trøje, mens de råbte, at han skulle tage den af. Det var fortrinsvist en mand med mellemlangt hår, som havde fat i Steffen.

- Så flyver jeg altså bare op og vil forsvare Steffen, siger Daniel.

Et flækket øjenbryn, læbe og hjernerystelse

Det ender med, at manden med mellemlangt slår Steffen så hårdt i hovedet, at Steffen går helt kold og falder til jorden.

- Jeg er ikke bange for mig selv. Jeg tænker bare på min bror, lyder det fra Daniel, som på det tidspunkt også er i tumult med Brøndby-fansene, mens han prøver at forsvare sin bror.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Steffen tænkte ikke på sig selv under overfaldet, men havde tankerne på sin familie derhjemme. Foto: Kenneth Meyer

Der begynder at komme vidner, som ringer efter politiet, så overfalds-mændene forsvinder, mens Steffen stadig ligger og er omtumlet på jorden. Der bliver ringet efter en ambulance, som kører de to brødre til skadestuen.

Steffen ender ud med en flækket læbe og en hjernerystelse, mens Daniel går der fra med et flækket øjenbryn.

Tænkte på mine børn

- Jeg var som sådan ikke bange, men jeg tænkte, at jeg skulle hjem til mine børn og kone, siger Steffen, som i dag har en del smerter, men burde komme sig hurtigt. Daniel har det også godt i dag.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Steffen har det efter omstændighederne godt i dag. Han har dog stadig smerter efter overfaldet. Foto: Kenneth Meyer

Det lyder fra begge brødre, at de ikke har noget imod Brøndby eller Brøndby-fans generelt. FCK-fans kunne lige så godt have gjort det, lyder det fra Steffen.

- Der er jo hooligans på begge sider.

Til det stemmer Daniel i og siger:

- De ville jo bare op at slås. Det har ingenting med fodbold at gøre.

Københavns Vestegns Politi bekræfter historien over for Ekstra Bladet. De leder efter overfaldsmændene og hører gerne fra vidner.