Familien Sørensen i køkkenstrid: Lågerne bobler

Maj og Mathias Dahl Sørensen har indtil nu fået udskiftet 33 ud af 43 skabslåger til sit køkken, bad og bryggers på under to år. I følge Vordingborg Køkkenet ligger fejlen ikke hos dem

33 ombyttede låger, og for nuværende 12 boblende og buede skabslåger i reklamation.

Det skulle være endt med et drømmekøkken og hus, men er endt ud i et sandt mareridt.

Det har Maj og Mathias Dahl Sørensen måtte indse, efter de for to år siden købte kabinetter og fronter til deres nye køkken, to badeværelser og et bryggers af Vordingborg Køkkenet for 86.000 kroner inklusiv levering og montering.

Det startede ellers så godt.

Maj og Mathias forelskede sig i maj 2018 i elementer fra Vordingborg Køkkenet, som de bestiller og får leveret og monteret i deres nybyggede hus i maj og juni 2018.

- Vi var rigtig glade for vores køb lige efter det blev sat op, fortæller Maj Dahl Sørensen.

Glæden varede dog ikke længe, for i slutningen af oktober sad familien ved morgenbordet, da Maj fik øje på noget.

- Der kan jeg se, at der er kommet bobler på lågerne, så træet under nogle steder er synligt, forklarer Maj om den oktoberdag, hvor familiens problemer med Vordingborg Køkkenet begyndte.

Sådan ser Maj og Mathias's skabslåger ud få måneder efter de bliver sat op i huset. Vordingborg Køkkenet siger, at de ser sådan ud, fordi der er fugt i huset hos Maj og Mathias, de bruger forkerte rengøringsmidler med opløsningsmiddel, eller ikke tørrer skabslågerne ordentligt af efter rengøring. Maj og Mathias forklarer, at de altid har fulgt rengøringsvejledningerne til punkt og prikke. Derfor fik familien også foretaget en fugttest i huset for at udelukke den mulighed. For 1250 kroner fik de at vide, at alle målinger er, som de skal være i huset. Flere af de 43 skabslåger er blevet skiftet af flere omgange grundet det boblende laminat. Vordingborg Køkkenet fastholder, at der ikke er et problem med deres låger. Problemet er hos Maj og Mathias Dahl Sørensen. Familien opdagede første gang problemet i oktober 2018. Siden har de modtaget 33 nye låger med problemet gentagende på de nye låger. Træet bliver flere steder synligt for det blotte øje.

Absurd langt forløb

Maj henvender sig 31. oktober 2018, lettere panisk, til køkkenkonsulenten hos Vordingborg Køkkenet Aalborg, hvor lågerne var købt.

- Vores konsulent beder os om at tage det helt roligt. Det har de oplevet før, og det er en fejl i produktionen, fortæller konsulenten til Maj.

Familien aftaler med konsulenten, at han vil komme ud forbi deres nye hus, så han med egne øjne kan se de boblende låger.

Konsulentens dom hjemme hos Maj og Mathias er klar: Det har han set før, og han vurderer at ud af 43 låger, skal 41 af dem skiftes.

- Vi tænkte jo, at hvor der er mennesker, er der fejl. Det er jo bare ærgerligt, men det var der ikke noget at gøre ved. Vi syntes faktisk, at det var super fint og godt reageret af Vordingborg Køkkenet, siger Maj.

Herfra tager sagen en uventet og meget langtrukket drejning.

Læs hele sagsforløbet herunder:

Vil have en løsning

Vordingborg Køkkenet har fra starten sagt, at det er et enkeltstående problem, som familien har med sine boblende skabslåger.

Derfor oprettede Maj et Facebook opslag i gruppen 'boligindretning og kreativitet,' der har mere end 159.000 medlemmer.

Heri fik hun hurtigt et indtryk af, at sagen forholdt sig lidt anderledes.

- Jeg blev overvældet af alle de beskeder og kommentarer fra folk, der stod med de samme låger og præcis samme problem, fortæller Maj om opslaget, der er blevet kommenteret mere end 2200 gange og delt 8400 gange.

Vordingborg Køkkenet har hele tiden fastholdt, at familien enten måtte bruge forkerte og stærke rengøringsmidler, eller der måtte være et problem med for meget fugt i deres nybyggede hus.

- Vi bruger ikke nogen stærke rengøringsmidler her i huset. Det er lige før, jeg kunne hælde det ud over mine cornflakes, hvis vi løber tør for mælk, konstaterer Maj Dahl Sørensen.

Familien vil også gerne understrege, at de ikke påstår, at alt Vordingborg Køkkenet laver er bras.

- Men når de har solgt noget med fejl på, er det jo næsten umuligt er reklamere, fortæller Maj Dahl Sørensen.

Derudover har de været meget tilfredse med køkkenkonsulenten fra Vordingborg Køkkenets indsats i sagen.

- Han har om nogen kæmpet for, at vi kunne få erstattet vores skabslåger, forklarer Maj Dahl Sørensen.

Familien har selv fået udført en fugttest til 1250 kroner i huset for at udelukke den mulighed

Familien fik i april måned foretaget en fugttest af huset. Familien ville undersøge, om fugt i huset kunne være skyld i de boblende låger. Resultatet af testen var, "at der ved gennemgang af boligen er konstateret et sundt og godt indeklima."

På trods af det langtrukne og indviklede sagsforløb, der har stået på i halvandet år, står familien tilbage i uvished.

Tiden og kræfterne de bruger på at sende de ødelagte skabslåger til reklamation er tidskrævende.

- Da vi byggede vores nye hus, var det også for ikke at skulle have den slags problemer. Det er meget tidskrævende med kontakten frem og tilbage, levering og udskiftning igen, igen og igen.

- Vi vil bare gerne have en endelig løsning på det her, konstaterer Maj Dahl Sørensen.

I følge mange henvendelser til Maj, efter oprettelsen af Facebook opslaget, er problemet med boblende låger ikke et enkeltstående tilfælde. Majs opslag på Facebook fik mange til at henvende sig med historier om samme problem med boblende låger. Vordingborg Køkkenet mener ikke, at det er et tegn på et problem med deres produkt. - Der sælges mellem 200.000 og 250.000 låger af denne type i Europa. Bare i år har vi solgt 1000 køkkener med den lågemodel i Danmark, og der har vi ikke nogen nævneværdig reklamation, fortæller Hjalmer Skovholm Hansen, Direktør i Vordingborg Køkkenet. Lågerne produceres i Tyskland hos Nobilia, der i følge direktør i Vordingborg Køkkenet, Hjalmer Skovholm Hansen, er Europas største køkkenfabrik. Det er ikke kun hos Maj og Mathias Dahl Sørensen, at de har haft en lang sag kørende med Vordingborg Køkkenet. En anden kunde har lige købt samme låger som Maj og Mathias Dahl Sørensen og står med samme problem. Hun har også fået at vide, at lågerne ikke tåler fugt og damp og at det kan være problemet i hjemmet. Selvforskyldt kalder Vordingborg Køkkenet det. Her fortæller en anden kunde at problemet også opstod hos dem efter tre måneders tid. Familiens oplevelse med kundeservicen er ikke enkeltstående ud fra kommentarerne på Majs Facebook opslag. Opslaget er blevet kommenteret mere end 2100 gange og er delt af mere end 8400 personer. Rengøringsmidler får skylden hos denne kunde. Problemet går mange år tilbage. Her fortæller en kunde om samme oplevelse med et cirka 11 år gammelt køkken, der begyndte at boble efter få år. Flere fortæller om oplevelser med Vordingborg Køkkenet, hvor de bliver tilbudt en tube lim eller 10% rabat ved køb af nye låger hos Vordingborg Køkkenet som en løsning på problemet med boblende låger. Kunder ved Vordingborg Køkkenet Aalborg får at vide, at Maj selv ødelægger sine låger med rengøringsmidler, når de henvender sig efter at have set Facebook opslaget. Denne kunde fortæller om en oplevelse med Vordingborg Køkkenet, der går 20 år tilbage. Flere oplever boblende låger efter at have handlet hos Vordingborg Køkkenet.