Fandt corona i luften fire meter fra smittet

Det norske forsvars forskningsinstitut har fundet coronavirus i luftpartikler fire meter fra en smittet.

Noget, der kommer bag på forskerne bag undersøgelsen.

- Det forventede vi ikke. Vi forventede ikke at finde så meget, i det mindste ikke på fire meters afstand, men det gjorde vi, siger Jostein Gohli, der er seniorforsker ved det norske forsvars forskningsinstitut (FFI) til norske VG.

Han har stået i spidsen for forskningsprojektet NorCov2, der blev sat i verden for at undersøge, hvordan coronavirus opfører sig.

Jostein Gohli fortæller dog, at selvom deres udstyr kunne finde corona i luften fire meter fra en smittet, er det ikke ensbetydende med, at det også smitter på den afstand.

Målingerne blev lavet på en, to og fire meters afstand for at måle tilstedeværelsen af virussen i et rum.

- Vores udstyr fangede corona på en afstand af fire meter. Det genetiske materiale bevæger sig så langt som det. Det er den eneste, vi er sikre på, siger den norske forsker, der understreger, at de ikke har bevist, at corona smitter på den afstand.

Projektet er lavet i samarbejde med Oslo Universitet, hvor man testede luften omkring 14 smittede personer med milde symptomer.