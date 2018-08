Fandt en dybere mening: Mand falder ned i kunstværk

Det kan med det blotte øje være svært at se, om der er tale om en sort plet eller en sort hul, når man kigger på Anish Kapoors kunstvæk 'Descent into Limbo' fra 1992.

Ifølge The Guardian valgte en italiensk mand at teste, hvorvidt der er tale om et hul eller en plet.

Og det kom til at gøre ondt.

For italieneren fik for alvor at mærke, at der bestemt er tale om et kulsort hul med en dybde på omkring 2,5 meter, da han faldt ned i kunstværket.

- Hvad kan jeg sige? Det er en skam, siger kunstneren Anish Kapoor om hændelsen, der fandt sted på Serralves contemporary art musuem i Portugals anden største by, Porto.

Det grå rum, som hullet er i, er faktisk også en del af udstillingen. Kun få mennesker har tilladelse til at komme ind og se værket ad gangen.

Rummet og det mørke hul giver en fornemmelse af, at det faktisk bare er en sort plet, der er på gulvet.

Farligt

Uheldet skete den 13 august, og den italienske mand er omkring 60 år.

Ifølge museet skriver alle gæster under på, at der er visse sikkerhedsrisici ved besøget. Derudover er der en række advarselsskilte og medarbejdere inde i udstillingen.

En talsmand fra museet har udtalt til Art Newspaper, at den dumdristige gæst er 'okay og næsten klar til at vende hjem igen'.