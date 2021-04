Fandt granat på gåtur: - Det er ikke hver dag, man ser det

Lørdag blev Finn Barfod mødt af et ganske mærkværdigt syn, da han på en gåtur på Amager fandt en gammel granat

En sprængning af en gammel granat i Pinseskoven vest for Viberup på Amager har fået Københavns Politi til at anbefale folk at holde sig væk.

Men at holde sig væk var ikke hvad Finn Barfod gjorde, da han under sin gåtur lørdag fandt granaten. Som gammel militærmand havde han ikke svært ved at se, hvad han havde fundet.

- Jeg gik et sted, hvor der ikke var så meget sti, og da jeg så kiggede ned, så jeg et eller andet, der så lidt underligt ud. Da jeg så kiggede nærmere, så jeg, at det var en granatlignende genstand.

- Jeg tænkte, at der skulle kontaktes nogen på et tidspunkt. Så tog jeg nogle billeder af den og gik væk fra området. Og så kontaktede jeg så politiet i dag.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Finn Barfod var ham, der fandt den granat, der mandag skal sprænges i Pinseskoven. Foto: Privatfoto

Ville ikke anmelde granater i regnvejr

- Hvis du allerede fandt den lørdag, hvorfor kontaktede du så først politiet mandag?

- Jamen altså, lørdag tænkte jeg, at jeg lige skulle sunde mig lidt på den, og så var det pisse dårligt vejr søndag, og så tænkte jeg, at hvis jeg skulle ud i det og vise den … Den løber jo ikke nogen vegne, så jeg tænkte, at mandag var et godt tidspunkt, griner han.

Finn Barfod blev overhovedet ikke bange, da han gjorde opdagelsen. Tværtimod var det spændende at gøre sådan et fund på en helt almindelig lørdag.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Det var dette syn, der mødte Finn Barfod på gåturen. Foto: Finn Barfod

- Den har ligget der i mange år, så det blev jeg ikke bange af på nogen måde. Jeg tog nogle billeder, og så gik jeg lidt rundt, og så tænkte jeg: ’Det var da godt nok vildt, at jeg fandt en granat.’

- Det var selvfølgelig spændende at finde sådan noget. Absolut spændende, det er ikke hver dag, man ser det, så det er det.

Sprængning mandag aften

Mandag aften har politiet afspærret et større område, fordi granaten skal sprænges. Københavns Politi oplyser på Twitter, at både politiet, brandvæsenet og Ammunitionsrydningstjenesten er på stedet.

Fordi fareområdet ved sprængningen vil være på minimum 1000 meter, anmoder politiet om, at folk holder sig væk.