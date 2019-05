Fandt guldklump på 1,4 kilo: Så meget er den værd

En mand fra Australien, der ønsker at være anonym, har fundet en guldklump på 1,4 kilo, der er ca. 460.000 kroner værd. Og fundet blev oven i købet gjort med en simpel metal-detektor i guldområdet Kalgoorlie i det vestlige Australien.

Det skriver flere medier heriblandt BBC og Caters News.

En guldforretning i området ved navn 'Finders Keepers Gold Prospecting' har lagt billeder af det usædvanlige guldfund ud på deres Facebook-side.

Ejeren af guldforretningen, Matt Cook, har til BBC fortalt, at den heldige finder af den store guldklump er en erfaren mand, hvis hobby det er at finde guld med metal-detektor.

Matt Cook, der har en guldforretning i Austrailien, fortæller, at det er den største guldklump, han nogensinde har set, der er fundet med en simpel metal-detektor. (Foto: Ritzau Scanpix)

Ifølge eksperter sker der kun guldfund af denne størrelse et par gange om året.

- Manden, der fandt guldklumpen, har været en fast kunde hos mig i de sidste otte år, og han kom ind i min forretning med et stort smørret grin på læben, fortæller Matt Cook og tilføjer:

- Han viste mig så et billede af guldklumpen, og jeg blev meget forbløffet over, hvor stor den var. Jeg bad ham om at komme med selve klumpen til min forretning, siger Matt Cook og understreger:

- Jeg åbnede min guldforretning for 10 år siden. Og jeg har aldrig set en så stor guldklump, der er blevet fundet med en simpelt metal-detektor.

Guldfinderen ønsker i øvrigt ikke at sælge sin store guldklump netop nu. Han håber nemlig, at den vil indbringe ham flere penge, end man normalt får for guld. Guld-samlere er nemlig ofte parate til at betale en højere pris end den originale pris, når det drejer sig om sjældne fund.