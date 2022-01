Fandt hagl i sin hund: Troede ikke sine egne øjne

20-årige Emma Johanne Panduro troede, at hendes to-årige franske bulldog, Maui, skulle opereres for en blæresten efter et længere forløb med blærebetændelse. Men i blæren sad der et hagl

Det var noget af et chok for 20-årige Emma Johanne Panduro fra Aunslev på Fyn, da hun opdagede, at det slet ikke var en blæresten, som havde forårsaget, at hendes to-årige bulldog Maui havde døjet med blærebetændelse i over en måned.

På dyrlægeklinikken tog man et røntgenfoto, hvor en lille, hvid plet lyste op, som - for alles overraskelse - viste sig at være et hagl.

Maui var altså blevet skudt.

- Jeg blev så vred, da jeg fandt ud af det. Jeg kan slet ikke forstå, hvordan man kan få sig selv til at skyde en hund. Det er mig så fjernt, siger Emma Johanne Panduro til Ekstra Bladet.

Artiklen fortsætter under billedet...

Emma Johanne Panduro bor sammen med sin kæreste og parrets hund, Maui, i Aunslev på Fyn. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Et skrig

Og haglet må ifølge Emma kunne spores tilbage til 14. december 2021, hvor hun havde lukket Maui ud i sin aflukkede have.

- Jeg lukkede Maui ud, men opdagede, at det hegn, vi har rundt om haven, var blæst ned, og at Maui var løbet ud på en mark.

Emma løb hurtigt ud for at lede efter sin hund og forsøgte at kalde ham til sig.

- Så hørte jeg et skrig, og jeg havde aldrig hørt ham sige sådan før, fortæller hun.

Artiklen fortsætter under billedet...

Maui render tit rundt i haven, som ellers altid er helt indhegnet. Foto: Tim Kildeborg Jensen

- Jeg var egentlig ret sikker på, at det var en kat, han var kommet op at slås med. Han blødte fra benet, og såret lignede virkelig bare en rift, så det gav god mening, at det kunne have været en kat.

- Hørte du et skud også?

- Jeg husker ikke at have hørt et skud, men det kan godt være, der har været et.

Artiklen fortsætter under billedet...

Efter operationen fik Emma halget med hjem, som sad fast i hendes hund. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Ufrivillig vandladning

Efter episoden ændrede Maui adfærd. Han blev stille, forsigtig og skulle hele tiden tisse.

- Han kunne slet ikke holde sig, som han ellers plejer at kunne. Han tissede hele tiden og alle vegne. På et tidspunkt tissede han, hvis jeg blot trykkede ham let på maven.

Dyrlægerne troede straks, at der var tale om blærebetændelse, og derfor fik de også medicin med hjem, som skulle hjælpe. Men det blev ikke bedre.

Så derfor kontaktede Emma dyrlægerne igen, for der var noget galt.

Ifølge Emma virkede det som om, Maui led i stilhed.

Artiklen fortsætter under billedet...

Emma undrede sig over, at Maui ikke fik det bedre, og fortsatte derfor med at ringe til dyrlægen. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Har det godt

Efter halvanden time på operationsbordet torsdag 6. januar 2022 og godt og vel 17.000 kroner i dyrlægeregninger, som forsikringen barberer det meste af, klarede Maui strabadserne.

- I dag har Maui har det rigtig godt igen - heldigvis, siger Emma.

- Nu kan vi genkende ham, og han er lige så glad, som han plejer at være.

Artiklen fortsætter under billedet...

Der er stadig et mærke det sted, hvor Maui blev skudt. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Leder efter gerningsmanden

Emma leder nu sammen med sin kæreste, som hun bor sammen med, efter gerningsmanden.

Det går de blandt andet i en lokal Facebook-gruppe.

Hun har også anmeldt episoden til Fyns Politi.

Overfor Ekstra Bladet bekræfter politikredsen, at man har modtaget en anmeldelse, og at sagen i øjeblikket er overgået til den rette instans. Nu venter man på, at det bliver tildelt en sagsbehandler.