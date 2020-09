Fandt kæmpeslanger i køkkenet

Australsk mand fik et chok, da to kæmpeslanger endte i køkkenet

Det var angiveligt et trekantsdrama, der sendte to slanger ned gennem loftet og ind i australieren David Taits køkken.

David Tait, der bor nord for Brisbane i Australien, fandt de to slanger mandag.

Skaderne over ham viste, at slangerne i deres kamp - formentlig over en tredje hunslange - var brudt ned gennem køkkenloftet.

Det skriver The Guardian.

Største og fedeste

Slangefangeren Steve Brown blev tilkaldt, imens slangerne bevægede sig ind i soveværelset og dagligstuen.

Han kunne konstatere, at de to kæmpende slanger målte 2,8 og 2,5 meter - og vejede til sammen 22 kilo.

Skaderne i køkkenloftet, efter slangerne var væltet ned igennem. Foto: Steven Brown/Brisbane North Snake Catchers and Relocation

Dermed var de nogle af de største og fedeste slanger, han nogensinde havde set.

Det var også slangefangeren, der kunne konstatere, at der åbenbart var en rivalisering kørende mellem de to stridende hanner.

Slangeboom

Også Australien har haft lukket landet ned på grund af coronavirus.

Det har ifølge The Guardian medført et boom i henvendelser hos slangefangere.

Hvor slangerne før kunne passere igennem haver i fred, er folk nu i højere grad hjemme til at opdage de uvelkomne - og ofte giftige - gæster.