Fandt lottogevinst på tre millioner i spamfilter

Måske du lige burde tjekke dit spamfilter en ekstra gang.

Det var amerikanske Laura Spears i hvert fald glad for, at hun gjorde.

Ifølge CNN havde hun 31. december 2021 købt en lottokupon på nettet.

- Et par dage senere ledte jeg efter en forsvundet mail, så jeg kiggede i spamfiltret. Her faldt jeg over en mail, hvor der stod, jeg havde vundet. Så gik jeg ind på hjemmesiden, tjekkede mit nummer og så, at jeg havde vundet tre millioner dollars, lyder det fra Laura Spears, som bor i Oakland County i Michigan.

Tre millioner dollars svarer til næsten 20 millioner danske kroner.

Hun hentede sin præmie i sidste uge, og her kunne hun fortælle, at hun havde planlagt at dele sin nye formue med sin familie.

Tjek dit spamfilter

Det lyder desuden fra Laura, at hun fra nu af vil være bedre til at tjekke sit spamfilter.

- Jeg har helt bestemt tilføjet Michigan Lottery til min 'sikker-afsender' liste, hvis jeg nu skulle komme i en lignende situation igen.

Spears havde både de fem heldige numre, som skal til for at vinde en million, og hun havde desuden 'Megaplier', som altså gangede hendes præmie med tre.

