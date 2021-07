Fandt million-maleri efter ni år: Så røg det på gulvet

Et Picasso-maleri med en værdi på 122,7 millioner kroner røg tirsdag på gulvet under et pressemøde

Historien om et Picasso-maleri, der i begyndelsen af denne uge blev fundet efter at havde været forsvundet i ni år, har vakt stor opsigt verden rundt.

Ikke kun, fordi sagen er spektakulær. Men også på grund af den brøler, der efterfølgende udspillede sig til et pressemøde.

Tirsdag røg maleriet, som har en værdi på 122,7 millioner kroner, således på gulvet midt under pressemødet. Du kan se det uheldige øjeblik i videoen øverst i artiklen.

Stjålne værker

Græsk politi lykkedes mandag med at finde frem til to kostbare og stjålne malerier. Det ene var det pågældende maleri, der senere røg på gulvet. Det er malet af Pablo Picasso i 1939 og har titlen 'Kvindehoved'.

Det andet maleri er malet af hollandske Piet Mondarian og hedder 'Mølle'.

Begge malerier blev stjålet fra Grækenlands Nationalgalleri i 2012. Kunstværkerne blev skåret ud af rammen under et kup i januar, som varede ganske få minutter.

Skyllet ud i toilettet

På pressemødet oplyste politiet, at en 49-årig byggemand er arresteret, efter at kunsten blev fundet i en kløft i landområdet Keratea, der ligger cirka 45 kilometer sydøst for den græske hovedstad, Athen.

Også et tredje værk af italieneren Guglielmo Caccia blev stjålet under kuppet, men den formodede gerningsperson har oplyst til politiet, at værket blev beskadiget, og at han derfor skyllede det ud i toilettet.

Picasso-maleriet blev givet til Grækenlands Nationalgalleri af Picasso selv i 1949. Kunstneren gav det til museet i anerkendelse af landets modstand mod de tyske nazister.