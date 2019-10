Fanger det perfekte øjeblik: 'Helt ekstraordinært'

Fotografen Yongqing Bao har netop vundet 'Wildlife Photographer of the Year 2019' for sit eventyrlige billede af det perfekte øjeblik

Det ligner noget fra en Disney-film eller manipuleret YouTube-video, men den er god nok. Billedet er ægte.

Den tibetanske fotograf Yongqing Bao har fanget et helt utroligt øjeblik, og det har netop vundet prisen 'Wildlife Photographer of the Year 2019'.

- Fotografisk er det her helt enkelt det perfekte øjeblik. Den udtryksfulde intensitet hypnotiserer dig, og energien mellem de to dyrs klør sørger for, at hovedpersonerne er i den perfekte balance, siger chef for juryen, Roz Kidman Cox, der også kalder billedet for helt ekstraordinært.

Foruden selve fotoets dramatik så har juryen også lagt vægt på, at billedet er taget i Qinghai-regionen i Tibet, hvor der er svært tilgængeligt.

Og hvad er det så, der er på billedet?

Vi ser en tibetansk ræv og et murmeldyr i infight, og ifølge fotografen har der været en længere optakt. Han oplyser, at han havde observeret de to dyr i omkring en time, inden billedet blev taget. Her havde murmeldyret advaret sine 'naboer' om, at ræven var på vej.

Ræven gav dog ikke op, og det endte i en konfrontation mellem de to dyr.

Prisen er uddelt af Natural History Museum i London.

Se alle de andre billeder i konkurrencen herunder:

Foto: Mark V. Erdmann

Foto: Ripan Biswas

Foto: Zorica Kovacevic

Foto: David Doubilet

Foto: Thomas Easterbrook

Foto: Stefan Christmann

Foto: Shangzhen Fan

Foto: Max Waugh

Foto: Riccardo Marchegiani