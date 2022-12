Fanget alene på perronen: Thomas er rasende

Thomas Egmuth var 2. juledag fanget i sin rullestol alene på en perron på Holte Station. Ingen elevatorer virkede. Han kunne simpelthen ikke komme ned på gaden.

I aftenens kulde og mørke var tvivlen og desperationen tiltagende. Ville hjælpen nogensinde komme? Adskillige opkald til DSB's kundeservice gjorde ikke tvivlen mindre.

Som så mange andre skulle Thomas Egmuth hjem fra Jylland til København efter juleaften med familien.

Turen til Københavns Hovedbanegaard gik som planlagt, men herefter skulle hjemturen tage en uventet og meget uheldig drejning for Thomas, der sidder i rullestol, da begge hans ben er amputeret.

Thomas Egmuth fik sig en ubehagelig og overraskende langvarig hjemrejse i julen. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

'Hvad skal jeg gøre, jeg kan ikke komme ned?'

Da han kom til Holte Station virkede elevatoren, der skulle bringe ham fra perronen og ned på gaden, ikke. En medarbejder hos DSB, der ifølge Thomas havde mere travlt med at fejlmelde elevatoren end at hjælpe, bad ham tage det næste s-tog til Birkerød, for så at tage et s-tog tilbage, så han kunne benytte elevatoren på den anden side af perronen i Holte.

Ingen af elevatorerne virkede på Holte Station. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Desværre virkede denne elevator heller ikke. Thomas ringede til DSB igen og fik nu fat i en anden medarbejder, der ville fejlmelde og forsøge at finde en løsning.

- Der gik 40 minutter. Jeg nåede at ringe til en tredje medarbejder, inden den anden medarbejder ringede tilbage, fortæller Thomas Egmuth til Ekstra Bladet.

'Hvad skal jeg gøre, alt er lukket, jeg kan ikke komme ned fra perronen', havde Thomas febrilsk spurgt den DSB-ansatte, der ikke havde et svar.

Thomas prøvede begge sider af perronen. Uden held.Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Overvejede styrt

Episoden gav ham en følelse af at være mere handikappet, end han i virkeligheden er.

- Jeg ved godt, at jeg er handikappet og sidder i rullestol, men der følte jeg mig rigtig handikappet. Helt magtesløs, siger Thomas, der tydeligt husker, hvilke tanker der gik igennem ham i situationen.

'Enten kan jeg sove på perronen, indtil der kommer nogen. Eller jeg kan køre ned ad trapperne og lukke øjnene og håbe på det bedste', tænkte han og fortæller til Ekstra Bladet, at det sidste var en reel overvejelse.

- Jeg overvejede at køre ned ad trappen. Så kunne jeg blive samlet op og få en dejlig varm hospitalsseng, siger Thomas Egmuth.

Det var disse trapper, Thomas overvejede at køre ned af. Det var nok ikke endt godt. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Efter 40 minutter kom hjælpen heldigvis. Dog ikke fra DSB. To mænd kom forbi og bar ham ned.

Lidt mere end tre timer efter, at han var ankommet til Københavns Hovedbanegaard, kunne Thomas endelig låse sig ind i sit hjem cirka 18 kilometer derfra.

Her flere dage efter er Thomas stadig sur. Det irriterer ham, at DSB-folkene ifølge ham havde mere travlt med at fejlmelde end at hjælpe.

DSB: Vi beklager

Ekstra Bladet har vi i kontakt med DSB's kundechef, Charlotte Saltoft Kjærulff, der er ked af den uheldige situation.