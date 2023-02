Fanget i bagagehelvede: - Folk græder

Stormen Otto har efterladt Københavns Lufthavn i ren kaos.

Lørdag morgen er mange afgange aflyst, ligesom folk har ventet i op mod 12 timer på at få deres kufferter fra forsinkede fly i nat.

Stormen betød, at man de mange fly, der landede i lufthavnen, ikke kunne afskibe passagererne i timevis til stor frustration for mange. Det er ikke blevet bedre lørdag morgen.

Baggage-kaos i lufthavnen lørdag morgen. Privatfoto

Ren kaos

De har alle kontaktet Ekstra Bladet og fortalt, hvordan de fredag aften sad indespærret på fly.

Lørdag morgen fortæller Anna Højsholm til Ekstra Bladet:

- Vi landede fra Fuerteventura klokken 20.30, og vi kom først ud af flyet cirka klokken 1.30. Nu er klokken ved at være 8 om morgenen, og vi har ikke fået vores kufferter endnu. Nu er der endelig kommet noget personale, som går i gang med og ordne alle de kufferter, der står rund på jorden. Før personalet kom, var det alle os i lufthavnen, som stod og ventede på vores ting, der tog kufferterne af løbebåndene, fordi de begyndte at falde ud over båndet. Nu står der kufferter over alt på jorden.

- Min far og jeg er strandet i lufthavnen, og vi bor i Vejle. Vi har ikke mulighed for at få vores kuffert sendt hjem, da vi har nøgler og dyrebare ting, som vi helst ikke ville have bliver væk i alt det her kaos. Folk græder og er totalt nede.

Andre er dog kørt hjem uden kufferter. Det gælder blandt andre Lene og Peter Sommerfeld.

- Vi er kørt hjem uden vores baggage. Vi ventede i syv timer på baggagen. Vi fik så beskeden om, at nu var der vagtskifte, så derfor kan de ikke få mere bagage på båndet lige nu, siger Peter Sommerfeld til Ekstra Bladet.

Strandede passagerer var selv nødt til at fjerne bagagen fra de propfyldte bagagebånd fredag aften. Privatfoto

Roser pilot

Det er dog ikke alle, som havde en dårlig oplevelser, oplyser Annette Jensen til Ekstra Bladet:

- Vi sad fem timer og ventede på at komme ud, men super personale og pilot. Fantastisk landing trods turbulens. Brandvæsnet fik os ud, som det første fly de tømte ifølge vores pilot, som informerede os hele tiden.

Flere vrede læsere skriver, at de er uforstående over for, at de skulle sidde og vente i timevis på fly, mens de kunne se, at passagerer på andre fly kunne komme ud.