Fanget i grotte: Nu lever de som kendisser

Et år efter at de var fanget i en grotte i det nordlige Thailand i mere end to uger er 12 drenge og deres fodboldtræner stadig ved at vænne sig til deres nyfundne berømmelse.

De har turneret verden rundt, deltaget i det amerikanske talkshow "The Ellen DeGeneres Show", der er blevet udgivet mindst to bøger om dem, og inden længe kan berømmelsen nå nye højder, når filmen "The Cave" - "Grotten" - får premiere på Netflix senere i år.

Så livet har i den grad forandret sig for drengene, hvoraf mange kommer fra fattige kår.

Redningsaktionen i fuld gang. Foto: Ritzau Scanpix

Dog er det ikke muligt at få dem til at fortælle om det. De har nemlig afgivet alle interviewrettigheder til underholdningsselskabet SK Global i Hollywood.

Samtidig er det selskabet 13 Tham Luang, der er dannet af drengenes forældre og navngivet efter grotten, der ejer alle rettigheder til billeder af drengene.

Her ses de første billeder af børnene, efter de er kommet på hospitalet. Foto: Ritzau Scanpix

I dag er drengene tilbage i skole, og træneren har åbnet sit eget fodboldakademi i den lille landsby Mae Sai nær Tham Luang-grotten.

Men det er svært at undgå spotlyset, da de konstant bliver genkendt, ligesom at deres sociale medier har tiltrukket titusindvis af følgere.

Hele verden holdt vejret under aktionen. Foto: Ritzau Scanpix

Men de har det godt, forsikrer en talsperson for den thailandske premierminister.

- Børnene har det fint og går i skole, siger Weerachon Sukhontapatipak ifølge nyhedsbureauet Efe.

- Børnene har det godt og er glade. De har lært meget af at være fanget i grotten. Det var en stor oplevelse, tilføjer han.

Det var den 23. juni 2018, at de 12 drenge i alderen fra 12 til 16 år og deres træner, Eakapol Chanthawong, fra den lokale fodboldklub "Vildsvinene" gik ind i Tham Luang-grotten.

Det regnede, og vandet steg. Drengene gik længere ind, og gangene i grotten blev oversvømmet flere steder.

Grotten er enormt smal, og det har gjort redningsaktionen meget kompliceret. Foto: Ritzau Scanpix

Der var frygt for, at drengene var døde. Dykkere ledte efter dem, og efter ti dage blev de fundet af en britisk dykker.

De var alle i live.

Dykkere bragte mad, vand og medicin ind til de indespærrede drenge, der befandt sig på en mudderbanke næsten fire kilometer fra grottens indgang.

De havde klaret sig ved hjælp af meditation, som træneren lærte dem.

Redningsaktionen i fuld gang. Foto: Ritzau Scanpix

En efter en blev de bragt ud. Bedøvet og ført ud af en dykker.

18 dage efter at de gik ind, var alle ude igen.

Søndag afholdes der et løb nær grotten for at markere etårsdagen, og mandag vil drengene og deres træner deltage i et buddhistisk ritual nær grottens indgang for at takke for deres mirakuløse redning.

Dykkere fra hele verden hjalp under redningsaktionen. Foto: Ritzau Scanpix