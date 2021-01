Fanget i guldmine: Sender besked fra dybet

Efter at have været indespærret i en guldmine i mere end en uge lykkedes det mandag 12 minearbejdere i Kina at få en besked ud til omverdenen med bøn om, at redningsaktionen ikke bliver afblæst.

Det skriver BBC.

Minearbejderne blev fanget under jorden, da en eksplosion 10. januar fik dele af guldminen, som ligger i Kinas østlige Shandong-provins, til at styrte sammen.

Siden har redningsmandskab arbejdet døgnet rundt for at undsætte de indespærrede arbejdere. 22 personer blev indespærret ved ulykken, men ti af dem er der ikke livstegn fra.

De resterende 12 minearbejdere fik mandag kontakt til omverdenen, da redningsmandskabet ved hjælp af en stålwire nedsænkede mad og drikke gennem en trang skakt, som mandskabet havde boret.

I over en uge har minearbejderne været indespærret i minen. Mindst 12 af dem lever endnu. Foto: STR / various sources / AFP / China OUT / Ritzau Scanpix

Bad om medicin

Da wiren blev trukket tilbage, var den påhæftet en note fra de overlevende arbejdere. ‘Stop ikke jeres forsøg på at nå os,’ stod der skrevet på sedlen ifølge BBC.

Minearbejderne menes at være fanget cirka 600 meter fra indgangen til minen. En telefonforbindelse er nu etableret.

I dagevis har redningsfolk søgt efter livstegn og fik nyt mod, da de mærkede, at nogen dernede trak i wirer, som var sænket ned.

Fra dybet bad minearbejderne om medicin. De er afkræftede og beretter om høj vandstand i den del af minen, hvor de befinder sig.

Redningsmandskabet vil nu bore yderligere skakter for at komme de overlevende minearbejdere til undsætning, skriver BBC.

Guldmine kollapset

