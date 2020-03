Fanget i Peru: Som at være i fængsel

Der er ingen mennesker på gaderne. Ingen på restauranterne. Hotellobbyerne er støvsuget for mennesker. Det samme er barerne og de kridhvide sandstrande.

Kun supermarkederne, bankerne og apotekerne er ikke underlagt det udgangsforbud, som den peruvianske præsident har pålagt landet, hvor mere end 200 danskere lige nu er strandet, på grund af coronakrisen.

- Når vi går ud, skal vi være iført mundbind, fortæller Bente Lindegaard fra et af Limas hoteller, men bliver afbrudt af en tjener, der bringer frokosten til hende på værelset.

- De kommer med måltider til os tre gange om dagen, og de er iført dragt, hårnet, mundbind og handsker, forklarer Bente, der kommer fra København og arbejder som redaktør på Ritzau Scanpix.

Et lækkert måltid, der bliver bragt til hotelværelset af en tjener iført fuld 'uniform'. Bente Lindegaard går også med maske, når hun en sjælden gang imellem bevæger sig ud af sit værelse. Privatfoto.

Politiet holder øje

Bente Lindegaard drog i en gruppe bestående af 15 danskere på rundrejse i Peru 7. marts. Den rejse blev dog afbrudt i søndags, da der blev indført nødretstilstand i landet, og siden har hun siddet mere eller mindre isoleret på sit hotelværelse.

- Det er som at være i fængsel. Al ens handlekraft og selvbestemmelse er taget fra en. Politiet går i gaderne og holder øje med, hvorfor man har bevæget sig ud. Det er så ubehageligt. Ikke mindst fordi vi ikke ved, hvor længe vi skal sidde her.

Her er udsigten til hovedstaden Lima fra Bente Lindegaards hotelværelse, hvor hun er fanget og strandet, fordi Perus præsident har indført nødretstilstand i det sydamerikanske land og har forbud flyvninger til og fra Peru. Privatfoto.

Bente Lindegaard fortæller, at der endnu hverken er udbrudt panik eller 'karantæne-kuller' blandt danskerne, men at de da meget gerne snart ville have en afklaring på, hvornår de kan komme hjem.

Vil bare hjem

- I starten måtte vi gerne spise sammen og sidde og snakke og spise sammen. Det er slut nu. Nu skal vi spise på vores værelser hver især. Vi har dog fået lov at mødes hver dag klokken 17, så vi kan ringe til vores rejseselskab og få en samlet opdatering.

- Vi vil jo bare gerne hjem.

Her er gruppen på de 15 danskere, der rejste sammen rundt i Peru, indtil indførelsen af nødretstilstand i søndags. Nu er de fanget å hvert deres hotelværelse i hovedstaden Lima. Foto: Bente Lindegaard/RItzau Scanpix.

Bente Lindegaard er i Peru med rejseselskabet Viktors Farmor, der ifølge Bente knokler for at finde løsninger, der kan få de strandede turister hjem fra Peru.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra rejseselskabet Viktors Farmor.

Skal nok komme hjem

Hos Udenrigsministeriets Borgerservice forsikrer direktør Erik Brøgger Rasmussen, at man gør alt for at få danskere i udlandet hjem.

- Hvis man er tilstrækkelig tålmodig og kan håndtere at være væk hjemmefra, så skal man nok komme hjem på et tidspunkt, siger han ifølge Ritzau.

- Udenrigsministeriet arbejder i døgndrift, vi gør alt, hvad vi kan for at understøtte muligheder, der kan få danskere ud af Peru. Udenrigsministeriet er i dialog med fly- og rejseselskaber og de peruvianske myndigheder, er beskeden på en mail fra Udenrigsministeriet til Ekstra Bladet.

Kompliceret

- Danmark har ikke selv en ambassade i Lima, men vi er i tæt kontakt med en række europæiske landes ambassader, som også arbejder på forskellige løsninger på at få deres borgere hjem. Men det tager tid at få arrangeret, og det er meget kompliceret – også for de store lande, så vi må bede folk om at væbne sig med tålmodighed.

Ydermere lyder opfordringen fra Udenrigsministeriet: Danskere i Peru skal på nuværende tidspunkt først og fremmest sørge for at finde indkvartering og skaffe rent vand og mad.

