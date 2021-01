Fanget i råd og skimmelsvamp

Trine Korsgaard føler sig magtesløs over for ejendomsselskabet Hestia i Randers, som hun klager forgæves til, mens hendes helbred lider under dårligt og sundhedsskadeligt indeklima i hendes lejlighed

For andet vinterhalvår i træk er 27-årige Trine Korsgaard konstant forkølet. Siden hun flyttede ind i sin 68 kvadratmeter stuelejlighed i det nordlige Randers i november 2018, har hun haft problemer med sit helbred, bl.a. har hun en langtidssygemelding med rygsmerter.

Kombinationen af kronisk vinterforkølelse, dårlig ryg og en privatøkonomi, der ikke levner råderum til andet end at blive boende i lejligheden, gør, at Trine Korsgaard føler sig fanget i sit eget hjem.

Skimmelsvampen er til at få øje på i Trine Korsgaards lejlighed i det nordlige Randers. Foto Ernst van Norde

- Jeg har desværre ikke råd til at flytte. Hvis det var muligt, var jeg flyttet for længst fra det her, siger den unge kvinde med henvisning til sin toværelses lejlighed, som for andet vinterhalvår i træk hærges af fugt, råd og skimmelsvamp. En cocktail, som skaber et dårligt indeklima og dermed grobund for forkølelse og andre helbredsmæssige gener.

- Der er så fugtigt i lejligheden, at tapetet er faldet af et sted. Jeg har skimmelsvamp i stuen og soveværelset, og vinduerne er utætte flere steder, fortæller Trine Korsgaard og tilføjer, at hun føler sig magtesløs over for udlejeren, som er ejendomsselskabet Hestia i Randers.

Trine Korsgaard betaler knap 4.000 kroner om måneden i husleje plus forbrug.

Panden mod en mur

- Det er som at løbe panden mod en mur. De tilbød på et tidspunkt at sætte plader op de steder, hvor der var skimmelsvamp, men det afslog jeg, fordi skimmelsvampen bare vil komme igen rundt om pladerne.

Trine Korsgaard bor alene i lejligheden med sin hund, og netop derfor er hun meget opmærksom på at lufte ud med gennemtræk to gange dagligt i cirka ti minutter. Samtidig er hun opmærksom på, at temperaturen i lejligheden altid er på de cirka 20,6 grader, der anbefales.

Et enkelt sted i lejligheden er tapetet angiveligt ved at flosse som konsekvens af skimmelsvamp. Foto Ernst van Norde

Ifølge næstformand i Randers Lejerforening, advokat Bjarne Overmark, er det ikke overraskende, at Trine Korsgaard har problemer med Hestia Ejendomme.

- De lever efter princippet 'GSG' - går den, så går den - men de er hverken værre eller bedre end andre udlejere, siger Bjarne Overmark.

Ifølge ham er sagen enkel.

- Trine skal bare opsøge mig, så henvender vi os til kommunen, der har handlepligt, hvis lejere bor i sundhedsfarlig beboelse, siger Bjarne Overmark.

Trine Korsgaard kvier sig dog ved at gøre det, fordi en vurdering af, om lejligheden er sundhedsmæssigt forsvarlig at bo i, koster 2000 kroner.

Udlejer: Ord mod ord

Trine Korsgaard er langtfra den eneste, der er utilfreds med Hestia Ejendomme. Ifølge TV2 Østjylland ytrer andre lejere også kritik af blandt andet tårnhøje fraflytterregninger, ligesom der er flere andre eksempler på lejere med skimmelsvamp og dårligt indeklima.

Ekstra Bladet har forelagt kritikken for Hestia Ejendomme, som via en kvindelig medarbejder, der ikke ønsker sit navn nævnt, siger:

- Det bliver ofte ord mod ord, og vi hverken kan eller vil kommentere en konkret sag.

