'Fanget mellem to stik'

- Jeg skal ikke have flere vacciner overhovedet, så længe ingen tager ansvar for, hvordan bivirkningerne kan behandles.

Sådan siger Rike Seifert, der stadig mere end to måneder efter at have fået dosis covid-19-vaccine med AstraZeneca døjer med voldsomme formodede bivirkninger.

Den 40-årige sundhedsplejerske, der før vaccinen var sund og rask, har i månedsvis haft voldsom hovedpine og diffuse muskelsmerter i hele kroppen, og hendes læger har indberettet det som formodede bivirkninger. Derfor tør hun ikke tage imod en anden dosis af hverken AstraZeneca eller andre mærker.

Bill Bæk, Ann Bach (anden fra venstre), Rike Seifert (øverst til højre) og Jeanette Kastrup har alle valgt at takke nej til endnu en vaccine. De døjer alle med uforklarlige symptomer, der opstod kort efter, de fik første stik af AstraZeneka-vaccinen. Privatfoto

Også 35-årige Bill Bæk, der venter på en neurologisk undersøgelser på grund af føleforstyrrelser og nedsat kraft i musklerne, takker nej. Han blev vaccineret med AstraZeneka 25. februar.

- Jeg synes, der er så mange ting og spørgsmål, som ikke bliver besvaret.

- Jeg skal ikke være en af de 150.000 mennesker, der har modtaget første stik med AstraZeneca, som skal bruges til forsøgspersoner i forhold til, om to vacciner kan sammen. Så foreløbig bliver jeg ikke færdigvaccineret. Hvad der sker i fremtiden er svært for mig at vide, men jeg er bange og utryg ved at tage et stik mere, siger han.

Samme beslutning har Ann Bach truffet. Også hun rejser i pendulfart mellem læger og hospitaler for at finde årsagen til sine mange voldsomme smerter, forhøjet blodtryk, nedsat muskelkraft og føleforstyrrelser, som har plaget hende, siden hun blev vaccineret 12. februar.

Tør ikke

De mange undersøgelser, den 62-årige kvinde indtil nu har været igennem, har intet vist, og symptomerne er indberettet som formodede bivirkninger.

- Jeg tør ikke tage imod nogen vaccine nu - ikke så længe, jeg har det sådan her, og ikke ved, hvordan femtiden ser ud, siger hun.

Samme besked får vi, da vi kontakter Jeanette Kastrup, der også er blandt de danskere, der er stået frem og har fortalt om smerter og ubehag efter at have fået et skud med AstraZeneca.

- Nej jeg skal ikke have flere stik. Jeg tør simpelthen ikke, siger hun til Ekstra Bladet.

Ekstra Bladet kunne onsdag fortælle, at Sundhedsstyrelsen i et notat anbefaler borgere, der har fået første stik med AstraZeneca-vaccinen at tage imod en anden dosis af enten Pfizer eller Moderna, selvom det på Statens Serum Instituts hjemmeside står, at der ikke findes data for, hvordan to forskellige vacciner vil virke i kroppen.

Ekstra Bladet har tidligere talt med to eksperter i klinisk mikrobiologi om sikkerheden ved at skifte mellem to vacciner. De har hver deres forklaring. Læs mere her og her.

Lægen fraråder flere vaccinationer

Ekstra Bladet kender desuden til en sag, hvor en 49-årig mand på grund af alvorlige formodede bivirkninger er frarådet af en overlæge at tage imod en vaccine mere - uanset om den hedder Pfizer eller Moderna.

Men hvor ender man, hvis man takker nej til tilbuddet om at fortsætte sit vaccinationsprogram, fordi man har formodede bivirkninger eller ligefrem er frarådet det af lægen? Det har vi spurgt sundhedsmyndighederne om.

Hos Sundhedsstyrelsen lyder svaret, at man stadig anbefaler, at den gruppe, der har fået første stik med AstraZeneca-vaccinen, får andet stik med mRNA vaccinene fra enten Pfizer eller Modernas.

Ellers henviser man til Sundhedsministeriet, hvorfra Ekstra Bladet i skrivende stund afventer svar.