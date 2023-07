Fanget på landingsbanen i timevis: Passagerer besvimede i varmen

Las Vegas lider lige nu under skoldhed varme, og det fik konsekvenser for passagerer og personale på et Delta-fly i Las Vegas.

Flyet holdt nemlig stille på landingsbanen i timevis, mens det ventede på at lette, og i sidste ende blev det aflyst, fordi flere simpelthen dejsede om i varmen.

Det skriver NBC News.

Flere passagerer samt et medlem af personalet fik det dårligt, og to var nødt til at blive kørt på hospitalet.

'VANVITTIG oplevelse'

Videoer, der florerer på sociale medier, viser ifølge tv-stationen en person, der bliver fragtet ud af flyet på en båre.

En producer fra Fox News ved navn Krista Garvin var til stede på flyet, og hun skriver på Twitter, at de holdt stille i tre timer i 44 graders varme.

'Jeg har set i alt tre personer blive kørt ud indtil videre. Iltmasker bliver fundet frem. De (personalet, red.) siger, at man skal trykke på service-knappen, hvis man har brug for lægehjælp. Babyer skriger og græder. De deler sandwiches ud til diabetikere.'

'En VANVITTIG oplevelse,' skriver hun blandt andet. Hun har desuden lagt en video op, der viser en ambulance lige uden for flyet.

Undskylder

Flyselskabet Delta undskylder episoden i en pressemeddelelse.

'Vi undskylder for den oplevelse, vores kunder havde på fly 555. Delta kigger nu på omstændighederne, der førte til de ubehagelige temperaturer i kabinen, og vi takker for hjælpen fra vores personale og redningsfolkene,' lyder det.

De oplyser desuden, at alle kunderne blev ombooket til andre fly og fik 'en direkte undskyldning' og en kompensation for oplevelsen.