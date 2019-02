Fantastisk forårsvejr på vej

Fredag og hele weekenden bliver der rig mulighed for at nyde sol over hele landet og vi får temperaturer på op til 12 grader

Februar har været fantastisk.

Faktisk skal man skal hele 29 år tilbage, til 1990, for at finde en februar med flere dage, hvor temperaturerne var mindst 12 grader.

Og det varme vejr fortsætter op til weekenden.

- Vi er på vej mod varmere vejr, og det kan fortsætte helt frem til torsdag, siger Klaus Larsen, vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

Fredag giver stabilt vejr til til både øst og vest i Danmark. Bortset fra en smule nedbør i Jylland kommer der ikke regn af betydning.

- Et højtryk, som ligger øst for Sverige, trækker mod syd. Det giver en lidt kølig strømning, som vil holde temperaturerne i det østlige Danmark på mellem to og fem grader, siger Klaus Larsen.

I de vestlige dele bliver det derimod op til syv grader.

I weekenden strømmer for årstiden ret lun luft op over landet fra syd og sydvest og det betyder, at vi kan se frem til varmere vejr i weekenden.

Fredag og Lørdag får vi temperaturer på mellem 2 og 7 graders varme - altså pænt over gennemsnittet på to grader i februar.

Søndag kan det toppe og blive helt op mellem 7 og 12 grader.

Solrig weekend

Solen er også på vej, så frem med solbrillerne.

- Der bliver en hel del sol fredag og i weekenden over hele landet, så det er det spæde forårsvejr, vi ser i weekenden, siger Klaus Larsen.

Ude på søndagen kan der dog komme skygger i det nordlige Jylland, men der er udsigt til en hel del sol over Danmark et stykke ind i næste uge.