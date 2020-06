'Fantastisk sommervejr': Her bliver det 27 grader og sol

Det er frem med solcreme og solbriller, for det gode vejr er kommet for at blive. I hvert fald indtil næste weekend.

Søndag står solen højt på himlen landet over, og mandag tager vinden helt af.

Det fortæller vagthavende meteorolog ved DMI Trine Pedersen til Ekstra Bladet.

- I dag er der skyfrit over hele linjen, men stadig lidt vind fra øst. I morgen og tirsdag tager vinden helt af, og vi får omkring de 25 grader de fleste steder, så det er med at huske solcremen, lyder rådet fra Trine Pedersen.

I centrale dele af Jylland og på Sjælland kan det tirsdag blive helt op til 27 grader.

- Det bliver fantastisk sommervejr her midt i juni, siger Trine Pedersen.

Kan blive rigtig vådt

Kun enkelte steder i landet risikerer lokale byger senere på ugen.

- Der er lidt malurt bægeret på Bornholm. Her kommer der skyer og måske en byge fra øst, når vi når onsdag og torsdag, men det er ikke i nærheden af den mængde regn, vi så henover weekenden, fortæller meteorologen.

Og det er ifølge Trine Pedersen med at nyde det gode vejr, så længe det varer.

Næste weekends vejrprognose ser nemlig ikke helt så solrig ud.

- Der kommer sandsynligvis et lavtryk fra syd. Vi er ikke rigtig sikre på, hvordan det vil placere sig, men det kan blive rigtig vådt, lyder den våde melding.

- Men lad os vente og se. Det kan nå at ændre sig.