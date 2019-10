Far deler fem ting: Dette ville jeg ønske jeg vidste før jeg fik børn

En 29-årig far har skrevet et brev til sit 24-årige barnløse jeg

Man lærer hele livet. Men nogle gange ville man ønske, at man havde vidst nogle af de vigtige ting, man har lært, noget før.

Hvis bare man kunne skrive et brev til sit yngre jeg og dele ud af nogle af de dyre lektier, man har lært gennem livet. Det tænkte 29-årige Ted Gonder fra Chicago, Illinois, der er far til tre små børn.

Han vidste selvfølgelig godt, at hans ord aldrig vil nå frem til hans eget, barnløse jeg, men han skrev brevet alligevel og lagde det på Facebook, så andre kommende fædre måske kan bruge det til noget.

Opslaget, som han har delt sammen med et billede, hvor han holder sit yngste barn på en strand, er gået viralt på det sociale medie, hvor over 57.000 har delt det.

Her deler han fem af de vigtigste ting, som han ville ønske, han selv havde vidst fem år tidligere.

'Hun bar babyen INDE i maven i ni måneder. Så du bærer babyen PÅ maven i ni måneder hver eneste gang, du får chancen. Det hjælper ikke alene hende med at komme sig, men gør også, at du kan knytte dig til barnet mere end du kan forestille dig', lyder det første 'råd' på Ted Gonders liste.

'Hun ammer, og selvom det er smukt for hende, er det også udmattende. Så du skifter hver ENESTE ble, du kan komme til. Fra ble nummer et og frem. Du kommer dig hurtigt over klamheden. OG du undgår ulighed og foragt i forholdet; faktisk, når alle din kones veninder brokker sig over, hvor fraværende deres mænd er, vil din kone prale af dig', fortsætter Ted Gonder i sin opdatering.

Den 29-årige far til tre opfordrer desuden alle vordende fædre til at lave koffeinfri kaffe til deres koner hver eneste morgen, fordi hun med stor sandsynlighed er meget træt og har brug for noget opkvikkende. Og så vil han gerne minde om, at nogle kvinder kan have nogle selvværdsproblemer efter en graviditet.

'Husk hende på, at hun er smuk og hjælp hende med at se det i de øjeblikke, hvor hun føler sig allermest selvkritisk omkring sin krop', skriver Ted Gonder.

Se hele den 29-åriges Facebook-opdatering her: