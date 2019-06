Far får tatoveret søns operations-ar

Da Leanne Watts var gravid i 28. uge med sin søn, Joey, fik hun at vide, at han havde den sjældne sygdom supravalvular aortic stenosis. En hjertefejl, der udvikler sig før fødslen og giver en forsnævring i den store blodåre (aorta), der transporterer blod fra hjertet til resten af kroppen.

23. maj i år gennemgik den nu seks år gamle dreng fra East Yorkshire en otte timer lang, risikofyldt operation på Leeds Children's Hospital, for at få udvidet blodåren.

'Er det der, de har skåret i mig?'

Indtil videre har operationen været en succes for Joey, der har fået et ni centimeter langt ar i midten af brystet.

- Da Joey så arret, sagde han bare, 'er det det der, de har skåret i mig for at fikse mit hjerte?' fortæller Leanne Watts til Leeds Live.



Også Yorkshire Evening Post og BBC har skrevet om, hvordan Martin Watts, Joeys far, dagen efter sønnen blev udskrevet, gik ind til en lokal tatovør og fik tatoveret en kopi af sin søns store ar på sit eget bryst.

Da Martin Watts hørte sin søns reaktion på sit operationsar, besluttede han sig for at få det tatoveret på sit eget bryst. Foto: Ritzau Scanpix

- Vi har sagt til ham (Joey, red.), at han skal være stolt og ikke skal skamme sig ovre, hvad der er sket med ham. Alle disse krigere bør være stolte af deres ar og alt, hvad de opnår i deres liv.

Udover arret fik Martin Watts også tatoveret sin søns hjerteslag på brystet.

Children's Heart Surgery Fund startede for nylig en kampagne, hvor de opfordrede tidligere patienter til at dele deres 'kamp-ar' med en selfie og hashtagget #ScarSelfie, for på den måde at inspirere andre med deres historie.

Leanne og Martin Watts har endnu en søn, Joeys syv-årige bror Harley, der også lider af supravalvular aortic stenosis. Han skal også opereres senere i år, og Joey skal desuden gennem tre yderligere operationer før hans blodåre er tilstrækkeligt udvidet.

- Så det her er en fantastisk ting at gøre for at sprede opmærksomhed, siger Leanne Watts.

Sharon Milner, der er chef på børnehospitalet, som står bag selfiekampagnen, siger til Yorkshire Evening Post, at hun godt ved, beslutningen om at dele et billede af sit ar er en meget personlig beslutning, og ikke noget, alle har lyst til.

- Men vi har også kørt denne kampagne tidligere år, og ved, hvilket positivt budskab, det sender. Vi er helt blæst bagover af det mod, hundredvis af patienter, der som Joey har fået foretaget åben hjertekirurgi og livreddende indgreb, udviser, siger Sharon Milner.

Se også: Hjerteskærende billede af far og søn gik verden rundt: Nu er niårige Gabriel død