Far forfærdet: Falsk lægestuderende undersøgte patienter

Hvidovre Hospital har kontaktet patienter, som er blevet undersøgt af en mand, der udgav sig for at være lægestuderende uden at være det

En ung mand lykkedes i september sidste år med at overbevise Hvidovre Hospital om, at han var lægestuderende og blev sat på vagter til at undersøge patienter.

Nu har Hvidovre Hospital sendt et brev til de personer, som er blevet undersøgt af manden. En af dem er 33-årige Michael Dehn, som havde sin datter til undersøgelse på hospitalet.

- Jeg fik brevet i går. Der var to læger inde over, og den ene var en overlæge, som kom ned og kiggede. Den anden var en mand, og så tænker jeg straks, 'hvad hvis han var alene med min datter? Hvad kunne der så være sket?'. Det var jo på børneafdelingen, siger Michael Dehn, som er far til Malou på fem år.

Talte med 'kolleger'

Ved første øjekast var der ikke noget, som sprang Michael Dehn i øjnene.

- Jeg ville have skudt ham til at være i starten af 20'erne. Men ellers præsenterede han sig som studerende og lød overbevisende, så jeg fattede ikke mistanke der.

- Så du troede fuldt ud på, at han var studerende?

- Fuldt ud. Han havde jo også kolleger, som gik og snakkede med ham, og så er det jo ikke en, der kommer lige udefra. Så lige der var der ingen mistro til, at han ikke var studerende, siger Michael Dehn.

Mange undersøgelser

Malou skulle igennem en simpel undersøgelse, men den endte med at tage meget lang tid.

- Vi kom derud, fordi vi troede, hun havde noget blærebetændelse, og så var det en meget lang proces, vi skulle igennem. Vi sad derude i otte timer, og det, syntes vi godt nok var lang tid for bare at finde ud af det.

- Hun skulle igennem en masse prøver, og han skulle trykke hende alle mulige steder. Det, synes jeg, var lidt mærkeligt. Hvor lang tid kan det tage at tjekke en urinprøve for infektion?

Undervejs blev Michael Dehn en smule mistroisk.

- Han virkede ikke til at have så meget styr på det.

- Det er lang tid siden, at jeg havde været ved lægevagten, så jeg tænkte bare, at det var standarden nu, siger han.

- Har I været i kontakt med hospitalet efterfølgende?

- Overhovedet ikke, det er det første, vi hører fra dem, så vi fik det da lidt dårligt over det.

- Har I tænkt jer at tage kontakt til dem nu?

- Måske lige for at høre deres svar på, hvordan det kan lade sig gøre, siger han.

Meldt til politiet

Michael Dehn havde intet hørt om sagen, før han fik brev fra Hvidovre Hospital mandag. Det sker, selvom manden blev politianmeldt af hospitalet allerede 29. september sidste år.

- Jeg synes godt nok også, at det er sent, man får svar, hvis de allerede vidste det tilbage i september eller oktober.

Mest af alt er Michael Dehn bange for, hvad der kunne være sket, hvis der rent faktisk havde været noget alvorligt galt med datteren Malou.

- Han syntes ikke rigtig, han kunne se noget på prøverne, og så sagde han, at vi bare skulle tage hjem og give hende noget smertestillende. Når vi så læser det her bagefter, så bliver vi nervøse, for tænk nu, hvis der havde været noget?

- Hun (overlægen, red.) sagde så, at vi skulle se det an natten over, fordi det var lige på grænsen til en blærebetændelse, så vi skulle bare sørge for at give hende nok at drikke, fortæller Michael Dehn.

Usædvanlig sag

Ekstra Bladet har været i kontakt med vicedirektør hos Hvidovre Hospital Kurt Stig Jensen. Han fortæller, at det er en meget usædvanlig sag, som de er kede af.

De har taget kontakt til alle patienter, som ifølge deres interne undersøgelser har været i forbindelse med manden.

- I det øjeblik, vi bliver opmærksomme på, at der formentlig er en, der udgiver sig for at være lægestuderende uden at være det, der vælger vi at indgive en politianmeldelse.

- Vi har fundet frem til, at der er ti patienter eller familier, hvor han formentlig har været i kontakt med en af dem. I ingen af de sager har han haft ansvar for patienter eller sat nogen behandlinger i gang.

- Har han lavet den omvendte - altså undladt at sætte en behandling i gang?

- Der har været et enkelt tilfælde med en familie, der er gået hjem med et barn, hvor vi ville sige, at det nok var en forkert beslutning. Men dem fandt vi ret hurtigt, og der er ikke sket noget med barnet.

- Er det kun børneafdelingen, han har været i?

- Nej, han har også været i vores akutmodtagelse.

- Hvorfor har I ikke taget kontakt til patienterne før?

- Det har været lidt af et gravearbejde at finde ud af præcis, hvilke patienter han har været i kontakt med, for han var ikke behandlende læge og stod derfor ikke nævnt i journalerne. Vi ønskede jo at skrive til de rette patienter – og kun til dem. Og ja, det har beklageligvis taget noget tid.