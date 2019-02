Far og datter snød lottovinder for 62 millioner

Flere års opslidende kamp for at få en kæmpe lottogevinst er endelig ovre for en canadisk mand

For langt de fleste af os er det en drøm, der går i opfyldelse, hvis vi en dag rammer den helt store jackpot i lotto, og millionerne ruller ind på kontoen.

Men for canadiske Daniel Campbell udviklede lottedrømmen sig til et årelangt mareridt. I 2003 købte han en kupon i en kiosk i en forstad til den canadiske storby Toronto.

Den kupon vandt han fem nye lotto-kuponer på, men da han gik ned i samme kiosk for at tjekke, om han havde vundet nogle canadiske dollars, fik han kun fire kuponer tilbage.

Hele familien dømt

Den sidste kupon havde den 68-årige far til kioskejeren og hans 36-årige datter i al hemmelighed beholdt. Det var nemlig faderen til kioskejeren, Jun-Chul Chung, som så, at der var en svimlende gevinst på godt 62 millioner kroner på vinderkuponen.

Den 68-årige fik sin datter til at indløse gevinsten, mens Daniel Campbell gik og undrede sig over, hvor den sidste kupon egentlig var blevet af.

Et par måneder senere fik han svaret. En detektiv fra Ontario Lotto og Spil opdagede, at Kathleen Chung, datteren der havde indløst gevinsten, var søster til ejeren af den kiosk, hvor kuponen var udstedt.

Sagen endte for en dommer, og nu er hele familien blevet dømt for svindel. Faderen skal syv år i fængsel, mens datteren slipper med fire år bag tremmer. Sønnen, der ejer kiosken, har fået en dom på ti måneder.

Fik gevinst

Daniel Campbell har til gengæld endelig fået sin kæmpe millon-gevinst.

- Jeg er virkelig glad. Det er stort for mig og min familie, som jeg nu kan hjælpe. Jeg er lidt overvældet, meget overvældet faktisk, sagde han ovenpå domsafsigelsen ifølge BBC.

Og der er meget at være glad for. Daniel Campell har nemlig ikke kun fået sine 62 millioner kroner, men også renter for mere end ti år.

Han har dog valgt at dele sin præmie med seks kollegaer, som han havde spillet på vegne af.

Sagen fra Toronto-forstaden Burlington er langt fra enestående i Canada. De canadiske myndigheder vurderer således, at der over de seneste tretten år er blevet fusket for op mod en milliard kroner i lignende sager.

Se også: Par vandt 955 millioner kroner i lotto - drak en kop te og gik i seng

Se også: Denne by har fået tre lottomillionærer på én måned: - Det er helt vildt

Se også: Ægtepar fik vild jule-overraskelse: - Min mand troede hans far var død