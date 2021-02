Far overtrådte loven: Søn reklamerede på YouTube-kanal

Forbrugerombudsmanden har besluttet, at det var i strid med markedsføringsloven, da en 13-årig dreng reklamerede for en virksomhed på en YouTube-kanal, som hans far administrerer

En far overtrådte god skik, da hans 13-årige søn reklamerede for en virksomhed på en YouTube-kanal, som faren ejer, administrerer og overvåger.

Det oplyser Forbrugerombudsmanden i en pressemeddelelse.

'Det er i strid med god skik, når forældre til børn under 15 år indgår aftaler med virksomheder med henblik på, at deres børn skal reklamere for virksomhederne på børnenes profiler på sociale medier, ligesom det er ulovligt at opfordre børn til at købe et produkt via reklamer,' lyder det fra forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen.

Markedsførte til børn

Forbrugerombudsmanden fastslår, at det er faren, der har ansvaret for indholdet på kanalen, som har over 50.000 følgere, heriblandt mindreårige.

En af videoerne på YouTube-kanalen indeholdt efter hendes opfattelse købsopfordringer henvendt til børn, hvilket er ulovligt.

'Hvis markedsføring er rettet mod børn, så skal der tages særligt hensyn til børns naturlige godtroenhed og manglende erfaring og kritiske sans, som gør børn lettere at påvirke,' fortæller Christina Toftegaard Nielsen.

Videoen indeholdt desuden reklame, uden at det fremgik, hvilket er i strid med forbuddet mod skjult reklame.

Forbrugerombudsmanden vurderer, at indholdet på kanalen er omfattet af markedsføringsloven, fordi 'der er postet indhold på kanalen i erhvervsøjemed, da faren eller sønnen har fået fordel af at poste det'.

Hun har understreget reglerne i markedsføringsloven over for faren og oplyst ham om, at hun vil se det som en alvorlig overtrædelse, hvis han overtræder reglerne igen.