Far redder sin lille søn ud af kæben på dingo på ferieø

En far har reddet sin 14 måneder gamle søn fra at blive dræbt af en dingo på den australske turistø Fraser Island.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Tidligt fredag morgen lokal tid blev barnets forældre i deres autocamper vækket af gråd, som de kunne høre kom fra en stadig længere afstand. Da faren kom ud, så han en dingo i færd med at slæbe barnet væk.

Manden fik omgående vristet barnet ud af kæben på dyret, oplyser myndigheder på Fraser Island.

Samtidig måtte han jage en større gruppe dingoer væk fra området.

Barnet blev efterfølgende behandlet for to dybe bid i nakken, hvorefter det med helikopter blev bragt til et hospital.

- Drengen var blevet snuppet i området omkring ryggen og halsen og blev trukket med. Så hvis ikke det havde været for forældrenes hurtige reaktion og evne til at jage dingoerne væk, ville drengen nok have haft mere alvorlige skader, siger redningspiloten Frank Bertoli til det australske medie ABC.

Angrebet er det tredje af sin slags på Fraser Island i år. To dingoer blev i marts aflivet, efter at en fransk mor og hendes søn var blevet slemt tilredt i et angreb.

Myndigheder har før advaret turister om, at dingoer er vilde dyr, som skal omgås med forsigtighed.

Der lever omkring 200 dingoer på Fraser Island, oplyser de lokale myndigheder ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Dingoer er fredede på Fraser Island, som ligger ud for den australske østkyst i delstaten Queensland.

Øen er med i Unescos verdensarvsprogram, fordi den med en længde på 122 kilometer og en bredde på op til 25 kilometer er verdens største sandø.

Det seneste dingoangreb vækker mindelser i Australien om en spektakulær sag fra 1980, som senere er blevet filmatiseret.

Her forsvandt et spædbarn fra et telt på en campingplads i Australien. Moren forklarede, at barnet var blevet taget af en dingo.

Hun blev efterfølgende kendt skyldig i at have dræbt sit barn og blev fængslet i tre år, før hun blev frikendt i sagen.

Det er dog først i 2012 blevet slået fast, at barnet rent faktisk blev fjernet og dræbt af en dingo.