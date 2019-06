Far slår haj fem gange i hovedet for at redde teenagedatter

17-årige Paige Winter fra North Carolina er lige nu indlagt på hospitalet efter hun blev angrebet af en haj.

Angrebet har ifølge politiet kostet den unge kvinde flere fingre, og hun har mistet over halvdelen af sit venstre ben.

Det skriver blandt andre BBC og Today.

Angrebet skete søndag eftermiddag lokal tid i Atlantic Beach, og flere vidner har fortalt lokale medier, at de hørte den unge kvinde skrige, hvorefter hun kom kravlende op af vandet.

Hun blev straks transporteret til hospitalet med helikopter.

Hospitalet fortæller i en pressemeddelelse ifølge BBC, at familien er dybt taknemmelige for den støtte, de efterfølgende har fået fra de lokale, og for 'hendes heroiske far, som reddede hendes liv'.

Janet Winther, der på Facebook identificerer sig selv som Paige Winters bedstemor, har på det sociale medie beskrevet, at hendes søn, Charlie Winter, måtte give hajen fem slag, før den til sidst gav slip på hans datter.

Brandon Bersch, der er en nær ven af familien, fortæller nærmere om farens heltemod til Today.

- De stod i vand til navlen og snakkede, da Paige pludselig blev trukket under. Så snart, Charlie indså, hvad der var ved at ske, sprang han i aktion og begyndte at slå hajen på næsen, siger Brandon Bersch.

- Charlie ville ikke stoppe, før den slap hans lille pige. Han lever og ånder for sine børn, fortsætter familiens ven.

I hospitalets pressemeddelelse fortæller de, at Paige Winter trods omstændighederne er ved godt mod og taler havets dyrs sag på trods af haj-angrebet.

- Hun vil gerne have, at folk fortsat respekterer hajer og deres miljø og sikkerhed, lyder det i meddelelsen.

Efter angrebet søndag er der blevet oprettet en indsamlingsside for Paige Winter. Her er over 23.000 dollars allerede samlet ind til at betale for Paige Winthers hospitalsregninger.

Ud over penge strømmer det ind med med ønsker om god bedring til den 17-årige amerikaner, og ros til hendes far for hans heltemodige indsats, som kan have været afgørende for, at hans datter overlevede.