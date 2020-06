Far testet positiv for corona: Børnehavebørn sendes hjem og testes

- Vi tager situationen alvorligt, det er noget, der skal tages alvorligt. Vi følger de retningslinjer, der er fra Sundhedsstyrelsen for, hvordan skal vi reagere.

Sådan lyder det fra Dorte West (V), der er formand for Børne- og Familieudvalget i Herning Kommune.

En kommune, der nu skal håndtere en sag, hvor en far kan have smittet flere med covid-19. Faren har nemlig haft sin gang i blandt andet børnehaven Spilophusets afdeling Brønsgaard i Hammerum ved Herning.

- I den børnehave har man lige kørt det ene barn ind, og derfor har faren været med indenfor. De børn, der har været i børnehaven, hvor faren har været inde, bliver hentet. Der skal så gå nogle dage, før vi kan se, om børnene får symptomer. Og vi opfordrer kraftigt til, at forældrene får testet deres børn, lyder det fra Dorte West.

Alle forældre i den pågældende institution er blevet underrettet, lyder det fra kommunen, der også oplyser, at der for nuværende ikke er grund til at hjemsende børn fra hverken Lindbjergskolen eller den dagpleje, hvor faren også har børn gående.

- Det er jo det her, der kan ske, når vi åbner op igen, og det er også derfor, vi handler så hurtigt på det. Vi har været forberedt på, at det her ville ske, siger udvalgsformanden.Herning Kommune følger situationen tæt og er i dialog med de relevante myndigheder.

- Skulle der vise sig at være flere tilfælde, så agerer vi ud fra det.