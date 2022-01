Far til hjerneskadet - Min søn er blevet en zombie

82-årige Antun Viljevac er far til en hjerneskadet, voksen søn. Han mener, at systemet er ved at medicinere sønnen ihjel

Med hurtige skridt bevæger Antun Viljevac de 500 meter gennem Odenses midtby mod sin søn Michaels adresse.

Man kan ikke mærke på tempoet, at den spinkle far har rundet de 80.

Antun Viljevac skal heller ikke herfra endnu.

- Jeg bliver her, indtil jeg er helt sikker på, at Michael har det godt, siger han, mens han tænder en cigaret og krydser et lyskryds.

Antun Viljevac mener, at systemet har gjort hans søn til en zombie i mangel på den rigtige hjælp og alt for meget medicin.

En kritik, flere eksperter godt kan genkende, når det gælder bosteder i Danmark.

15 gode år

Antun Viljevac er hverken psykiater, psykolog eller ekspert i hjerneskade. Men han har været far for Michael Viljevac siden 1968.

- Michael fik for lidt ilt under fødslen, så han har altid været hjerneskadet. Det har været hårdt, men vi har også haft så mange gode stunder sammen, siger Antun Viljevac.

- Michael har altid været en glad dreng, også selvom han har mødt udfordringer.

I 1998 meldte Antun Viljevac sin dengang 30-årige søn ind i en dags-idrætshøjskole for personer med samme handicap som Michael. Det var efter en skolegang og en ungdom plaget af mange udfordringer med at finde det rigtige sted for Michael.

Michael Viljevac har tidligere spillet meget teater. En udtalelse fra Tornbjerggård, som Ekstra Bladet har set, beskriver også Michael som en engageret og glad mand, der kan lide at spille teater og være med i fællesskabet. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Fra den dag og de næste cirka 15 år mindes Antun Viljevac som en god tid for sin søn.

- Michael dansede, spillede teater og var med på ture. Højskolen var et fantastisk sted for ham, og han var glad, siger Antun Viljevac.

I samarbejde med bostedet Tornbjerggård, som Michael blev visiteret til af kommunen, aftalte Antun Viljevac, at han havde Michael boende fra mandag aften til fredag aften.

- Michael kunne ikke finde ud af at tage offentlig transport, og jeg kunne ikke få bevilliget taxa til ham. Så for at han kunne komme sikkert til højskolen, havde jeg ham boende ved mig i hverdagene, siger Antun Viljevac, der tilfældigvis ikke boede mere end 300 meter fra højskolen.

I samme periode, som Michael gik på idrætshøjskole, tog Antun Viljevac hver sommer sin søn med på sommerferie.

- Vi har været på knallertferie rundt i hele Danmark. Det elskede han, smiler Antun og viser video fra den tid.

- Jeg har også haft ham med til Kroatien flere gange. Senest i 2013 var vi en måned i Kroatien sammen.

Antun Viljevac og sønnen Michael Viljevac har i mange somre taget knallerten rundt i hele Jylland og på Fyn sammen. Senest var de på knallertferie i 2013. Privatfoto

I 2013 lukkede Tornbjerggaard den afdeling, hvor Michael hørte til, grundet besparelser, og kommunen besluttede, at den dengang 45-årige Michael i august måned skulle flytte til bostedet Dania i Odense.

Antun Viljevac havde passeret de 70 år på daværende tidspunkt og kunne ikke længere holde til at have sin søn boende hjemme i hverdagene. Derfor skulle Michael bo 24/7 på bostedet i Odense midtby.

Samme sted som Michael bor i dag.

Antun Viljevac bor i dag i en lille lejlighed kun 500 meter fra bostedet. To gange om dagen er han oppe og besøge sin søn. Foto: Tim Kildeborg Jensen

- Han stoppede på højskolen, fordi Dania mente, at det var for besværligt for dem. Hver fredag fik han for eksempel et skema med hjem, så han kunne pakke til om mandagen - det kunne være badetøj, håndklæde eller sportstøj. Men det var for besværligt, siger Antun Viljavac.

Overmedicinering

I takt med de færre aktiviteter, har Michael - ifølge hans far - tabt meget af det funktionsniveau, som han tidligere havde.

- Som Michael er placeret i dag, ser jeg ham bare på en slags opbevaring. Når han bliver frustreret, giver de ham bare medicin. De medicinerer ham, så han bliver som en zombie, siger den frustrerede far.

Da Michael var omkring 15 år, fik han diagnosen skizofreni. Siden dengang har Michael fået 7,5 mg. Olanzapin, som er et antipsykotisk midel.

Men siden Michael flyttede til Dania i 2013, er det gået den helt forkerte vej med medecineringen, og Michael er gentagende gange steget i medicin.

I november måned var dosis oppe på 40 mg, som er den anbefalet maksimum dosis af Olanzapin.

- Jeg har gennem de seneste otte år gået fra at have en søn, jeg havde med en måned til Kroatien og på ferie i hele Jylland, til nu at have en søn, jeg ikke kan tale med, fortæller Antun Viljevac.

- Nu sover han ikke om natten. Når jeg snakker til ham, kigger han bare på mig med et tomt blik. Jeg kan ikke kende ham mere. Han er en zombie.

I sensommeren i år - blot nogle uger efter, at Michaels dosis af Olanzapin blev hævet til 40 mg., tog den 82-årige far sin søn hjem på ferie i en uge.

Over tre dage trappede han Michael ud af Olanzapin.

- Første nat sov han ikke. Han var rastløs og sad bare og kiggede tomt ud i luften. Men allerede da han var nede på halv dosis, begyndte jeg at kunne kende Michael igen, siger Antun Viljevac.

- De sidste fire dage, hvor Michael ikke fik Olanzapin, var han helt sig selv. Vi kunne gå ture og snakke sammen. Han var kommet ud af sit fangenskab.

Michael Viljevac sover meget af dagen væk. Ifølge hans far, har Michael meget svært ved at sove om natten. Han er rastløs og går rundt i sin lejlighed. Antun Viljevac har sat et kamera op i sønnens lejlighed for at kunne følge med i, om han får sovet om natten. Det er personalet på bostedet informeret om. Foto: Tim Kildeborg Jensen

- Jeg er så ked af, at de (lægerne, bostedet og kommunen, red.) ikke vil lytte, når jeg siger, at det ikke er medicin, men menneskelig kontakt og indhold i hverdagen, der skal til, slutter Antun Viljavac.

Ekstra Bladet har gentagende gange forsøgt at få en kommentar fra den daglige leder på bostedet Dania, John Bay, men det har ikke været muligt.

Derudover har vi spurgt behandlende læge for Michael, Sonja Rasmussen, ledende overlæge på psykiatrisk afdeling Odense, til sagen om Michaels medicin.

Sonja Rasmussen ønsker ikke at udtale sig i den konkrete sag.

Ifølge Antun Viljavac er Olanzapin dosis nu på 35 mg. i døgnet.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Nyt hjem til Michael

Inden længe skal Michael flytte bosted til Lindegaarden. Det har Odense kommune besluttet til trods for, at Antun Viljevac har klaget gentagne gange.

Antun Viljevac har nægtet at lade sin søn flytte til bostedet Lindegaarden. Nu har kommunen dog afvist klagen, og det ligner, at Michael i nær fremtid alligevel skal flytte til Lindegaarden. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Det er nemlig endnu et tilbud, som den frustrerede far mener er helt skævt.

- Michael er så dårlig, at han bare sidder og kigger ud i luften lige nu. Men Michael er ikke voldelig. Det har han aldrig været. Derfor mener jeg ikke, at Lindegaarden passer til ham.

- Deres (kommunen red.) begrundelse er, at Michael er for dårlig til Dania. Men de har selv gjort ham til en zombie med 40 mg. Olanzapin hver eneste dag, siger Antun Viljevac frustreret.

Antun Viljevac kan ikke tage sin søn hjem og bo længere. Til det er han blevet for gammel, fortæller han.

Men Antun Viljevac vil kæmpe for at finde et sted til Michael, så han med ro i sindet kan læne sig tilbage og vide, at Michael har det godt.

- Mit største problem er, at ingen vil lytte til mig. Jeg er hans far, men jeg har ingenting at skulle have sagt. Når jeg klager, bliver det afvist, når jeg råber højt, bliver der klaget over mig.

- Problemet er jo, at det både er kommunen, jeg klager til, men også dem, der skal placere Michael. Jeg har tabt på forhånd.

Michael Viljevac var ifølge sin Antun Viljevac velfungerende indtil han i 2013 flyttede til bostedet Dania. Her ses et billede fra en privat ferie i 2012. Privatfoto

Så hvad der skal ske med Michael den nærmeste fremtid er usikkert, men hvis Michaels far kunne bestemme, skulle han bo et godt sted og starte på idrætshøjskole igen.

- Jeg har det så forfærdelig hver eneste dag, når jeg ved, at Michael sidder deroppe som en zombie. Det gør så ondt i mit hjerte, siger en berørt Antun Viljevac.