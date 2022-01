Far til hjerneskadet søn - De vil fjerne mig som værge

Michael Viljevac på 52 år er hjerneskadet og bor på bostedet Dania i Odense.

Hver aften og hver morgen går hans 82-årige far de 500 meter gennem Odense midtby fra sin bopæl og til Dania for at besøge sin søn.

Med sig har han et kamera, som han - efter aftale med personalet på Dania - har lov til at sætte op i Michaels lejlighed.

Måske det lyder voldsomt med overvågning - men efterhånden er konflikten mellem Antun Viljevac og Odense kommune kommet så langt ud, at Odense kommune nu vil fjerne Antun som værge for sin søn.

De to parter kan ikke blive enige om, hvad der er det bedste for 52-årige Michael Viljevac, der nu i knap ti år ikke har boet et optimalt sted.

Michael Viljevac bruger de fleste vågne timer for sig selv i rygeskuret. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Omsorgssvigt

Hverken kommunen, det nuværende bosted Dania eller Antun Viljevac er uenige om, at Dania ikke er det rigtige match for Michael Viljevac.

Det har det aldrig været.

Men Odense kommune og Antun Viljevac kan ikke blive enige om, hvor Michael så skal placeres - et problem, som efterhånden har stået på i otte år, hvor Michael samtidig er blevet tiltagende dårligere.

Det har resulteret i, at Michael i december 2021 var oppe på hele 40 mg. Olanzapin (antipsykotisk) dagligt.

- Michael har de seneste snart ti år oplevet så stort omsorgssvigt, jeg slet ikke kan forklare dig det hele. Jeg har flere gange fundet ham siddende nøgen ude i rygeskuret om vinteren med blot en jakke på. Derudover er Michael vågen det meste af natten, så han sidder ikke med de andre på noget tidspunkt at dagen. De lader ham sove hele dagen væk, så han bliver isoleret fra alle omkring ham - det er nemmest, siger Antun Viljevac.

Nu har Odense kommune ansøgt Familieretshuset - som er dem, der træffer beslutninger om værgemål - om at få Antun Viljevac fjernet som værge.

For Antun Viljavac har sagt nej til endnu et botilbud fra Odense Kommune - nemlig Særforanstaltningen Lindegården.

Men planen er, at Michael alligevel skal flytte til Lindegården 15. januar, såfremt afgørelsen bliver, at Antun Viljevac bliver fjernet som værge.

Tiltagende dårlig

Argumentet for netop Lindegården er, at der er mere personale til at hjælpe Michael.

Et argument som Antun Viljevac er uenig i.

- Lindegården er et sted for udadreagerende mennesker. De spiser ikke engang sammen, for så kommer de op og slås, siger Antun Viljevac frustreret.

Michael Viljevac har tidligere spillet meget teater. En udtalelse fra Tornbjerggård, som Ekstra Bladet har set, beskriver også Michael som en engageret og glad mand, der kan lide at spille teater og være med i fællesskabet. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Siden 2013, hvor Michael flyttede ind på Dania, er det gået tiltagende dårligere med den 52-årige Michael Viljevac.

Før indflytningen på Dania boede Michael i hverdagene hos sin far Antun og i weekenderne på bostedet Tornbjerggård.

- Michael dansede, spillede teater og var med på ture. Højskolen var et fantastisk sted for ham, og det var 15 rigtig gode år, siger Antun Viljevac.

- Michael kunne ikke finde ud af at tage offentlig transport, og jeg kunne ikke få bevilliget taxa til ham. Så for han kunne komme sikkert til højskolen, havde jeg ham boende ved mig i hverdagene, siger Antun Viljevac, der tilfældigvis ikke boede mere end 300 meter fra højskolen.

Hver eneste sommer rejste Michael og Antun Viljevac også flere uger sammen. Det kunne være på knallertture rundt i Sønderjylland og på Als eller rejser til Kroatien eller Ungarn.

Når samtalen falder på minderne fra rejserne, skifter mimikken på den 82-årige far fra vred til ked af det.

- Det er dét, jeg savner allermest, siger Antun Viljevac rørt.

Antun Viljevac og sønnen Michael Viljevac har i mange somre taget knallerten rundt i hele Jylland og på Fyn sammen. Senest var de på knallertferie i 2013. Privatfoto

Besparelser

I 2013 lukkede Tornbjerggård den afdeling, hvor Michael hørte til, grundet besparelser, og kommunen besluttede, at den dengang 45-årige Michael i august måned skulle flytte til Dania i Odense midtby.

Antun Viljevac havde passeret de 70 år på daværende tidspunkt og kunne ikke længere holde til at have sin søn boende hjemme i hverdagene. Derfor skulle Michael bo 24/7 på Dania.

- Han stoppede på højskolen lige efter indflytningen, fordi Dania mente, at det var for besværligt for dem. Hver fredag fik han for eksempel et skema med hjem, så han kunne pakke til om mandagen - det kunne være badetøj, håndklæde eller sportstøj. Men det var for besværligt at gøre, siger Antun Viljevac.

Antun Viljevac bor i dag i en lille lejlighed kun 500 meter fra bostedet. To gange om dagen er han oppe og besøge sin søn. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Igennem de seneste otte år har Antun Viljevac sagt nej til flere af de pladser, som Odense kommune har tilbudt Michael.

Ifølge Antun, er det fordi, at der har været et gennemgående tema med dem allesammen.

- Det har været steder for udadreagerende og voldsomme mennesker, som skal skærmes for kontakt. Det skal Michael ikke. Han skal have kontakt og nærvær.

På Særforanstaltningen Lindegårdens hjemmeside står der blandt andet:

'Lindegården henvender sig hovedsageligt til voksne, der foruden den nedsatte funktionsevne har en sindslidelse eller gennemgribende adfærdsforstyrrelse samt udad reagerende adfærd.'

- Michael har aldrig været udadreagerende i hele sit liv. Han har spillet teater og altid elsket musik og sang. Hvorfor skal han blive ved at være i et medicinsk fængsel og gemmes væk, fordi kommunen ikke kan finde et sted til ham?

Antun Viljevac har selv foreslået flere steder til Odense kommune, men problemet med de fleste af stederne, er, at der er lang venteliste.

- Jeg ønsker kun, at Michael kommer et sted hen som Tornbjerggård, hvor der var socialt sammenværd. Andet fortjener han ikke, siger Antun Viljevac.

Venter på afgørelse

Ekstra bladet har forsøgt at få en kommentar fra Odense Kommune, men de ønsker ikke svare på konkrete spørgsmål.

I stedet skriver myndighedschef ved Ældre- og Handicapforvaltningen, Lasse Grue:

- Vi ønsker ikke at kommentere på den konkrete sag. Men helt generelt kan man sige, at vores opgave er at sikre borgerne den støtte og pleje, de har behov for. Hvis vi rent fagligt vurderer, at en borgers interesser ikke varetages i tilstrækkelig grad, så har vi en pligt til at handle på det. Og her kan det så i enkelte tilfælde være nødvendigt at få en ekstern instans til at vurdere, om der er behov for en ny værge.

I dag får Michael Viljevac 35 mg. Olanzapin dagligt. Hans far Antun Viljevac beskriver sin søn som en zombi. Tim Kildeborg Jensen

Kommunen kan dog ikke flytte Michael medmindre Antun Viljevac giver tilladelse - eller hvis Familieretshuset beslutter, at Antun Viljevac ikke længere skal være værge for Michael.

Afgørelsen forventes at komme i uge 2.

- De kan fjerne mig som værge, men de kan ikke fjerne mig som far, slutter Antun Viljevac, der har klaget over anmodningen.